14760 مريضا استقبلتهم مستشفيات جامعة القاهرة خلال عيد الأضحى

واصلت مستشفيات جامعة القاهرة خلال وقفة عيد الأضحي المبارك وحتى ثالث أيام العيد استقبال جميع الحالات المرضية التي لجأت إليها، وبلغت نحو 14ألفا و760 حالة للكشف وإجراء الأشعة والتحاليل، والعمليات وذلك على مدار اليوم، وبحضور كامل الأطقم الطبية والتمريضية، وذلك في إطار حرصها على تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى بصورة طبيعية طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ، باعتبار أن مستشفيات الجامعة هي الملاذ الآمن لعلاج قطاعات عديدة من المرضى في رحلتهم للبحث عن فرصة علاج متميز ومجانًا.

وأوضح التقريرالذى تلقاه رئيس الجامعة من عميد كلية الطب، أن مستشفيات جامعة القاهرة استقبلت نحو 4488 حالة طوارئ، وأجرت حوالي 657 عملية جراحية كبرى وصغرى، كما أجرت 9615 تحليل وأشعة متنوعة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن مستشفيات جامعة القاهرة استقبلت جميع الحالات التي ترددت عليها، وتم صرف الأدوية المناسبة لهذه الحالات، كما تم حجز بعض الحالات بالأقسام الداخلية التي تستدعي الحجز وإجراء العمليات المناسبة وفق التشخيص الملائم لتلك الحالات، وذلك بعد فحصها من قبل الكوادر الطبية المتخصصة، وأطقم التمريض المتواجدة خلال فترة أجازه عيد الأضحي المبارك.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أنه تم زيادة أعداد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ تحسبًا لأى ظروف قد تحدث خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتم تجهيز غرف العمليات على أعلى مستوي، والتأكد من توافر الأدوية بصيدليات الطوارئ، وتوافر كميات كافية من أكياس الدم لجميع الفصائل، وإجراء كافة الأشعة والتحاليل للمرضى علي مدار الساعة، مشيدًا بجهود كافة الفرق الطبية وأطقم التمريض خلال تعاملهم مع جميع الحالات التي ترددت علي مستشفيات الجامعة، وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

وكان رئيس جامعة القاهرة قد وجه بضرورة رفع درجة الاستعدادات والتأهب القصوى بجميع مستشفيات الجامعة وأقسامها خلال فترة إجازة عيد الأضحي المبارك، وقبول الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.