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حوادث

العثور على أدوية ومكملات غذائية مهربة داخل محل وصيدلية بالمقطم

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:02 م
العثور علي أدوية
العثور علي أدوية ومكملات غذائية
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كتب محمد صبري


فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى، تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط أدوية ومكملات غذائية مهربة ومجهولة المصدر داخل محل وصيدلية بالمقطم.

و تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط صيدلى بصيدلية بالمقطم  لحيازته أدوية وعقاقير طبية مستوردة ومهربة جمركيًا وغير مسجلة والمحظور تداولها داخل البلاد بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق  أرباح غير مشروعة.

 وعثر بداخل الصيدلية على كمية من الأقراص والأمبولات الدوائية ، جميعها مهربة جمركيًا ومحظور تداولها بالبلاد .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة  .

كما تم ضبط المسئول عن محل مكملات غذائية بالمقطم لقيامه بعرض وبيع أدويه ومكملات غذائية مجهولة المصدر وغير مسجله ومهربة جمركيًا بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

 وعثر بداخل المحل على كمية من الأقراص وعبوات مكملات غذائية مختلفة الأنواع ،  وجميعها مهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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