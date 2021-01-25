في قتل مواطن.. المشدد 3 سنوات ومصادرة السلاح لمتهم بالسيدة زينب

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حماده شكري وعضوية المستشارين أسامة محمد علي حسن ومحمد أحمد عبد العزيز بكر بالسجن المشدد 3 سنوات ومصادرة السلاح المضبوط بحق المتهم أحمد. أ لاتهامه بقتل مواطن بالسيدة زينب .





واوضح أمر الاحالة ان المتهم احمد أ . قام بالجرح العمد للمجني عليه محمود نبيل عمدا وكان ذلك بأن قام بطعنه بسلاح أبيض كتر ولم يقصد من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أفضت الي موته .

كما أن المتهم احرز سلاحا أبيض كتر دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية بذلك.