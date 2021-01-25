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تعليم

إعلام القاهرة : انتهينا من إعداد جداول الامتحانات وفي انتظار توجيهات مجلس الجامعة بشأن إجرائها

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:23 م
إعلام القاهرة
إعلام القاهرة
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أحمد الشاهد
قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، إنه تم إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول ، وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة .

وأضافت خويدا مصطفى، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الكلية تنتظر توجيهات الجامعة بشأن كيفية إجراء الامتحانات وطرق إقامتها .

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وأوضحت "مصطفى" أن الكلية تقوم حاليًا بإعداد ورش ودورات تدريبية للطلاب ، لمراجعة المقررات والبرامج الدراسية التي تم الانتهاء منها ، وتدريبهم على أشكال الامتحانات الالكترونية، إضافة إلى زيادة خبراتهم على المنصات التعليمية الخاصة بالكلية وتنمية مهاراتهم عليها ، حيث يتم إعداد هذه الدورات للطلاب على أيدي خبراء ومتخصصين .

وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، قد وجه رؤساء الجامعات خلال الجلسة التي تم انعقادها يوم السبت الماضي الموافق 23 من يناير الجاري بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم ، والتي من المقرر بدءها عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة ، حيث أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي .
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