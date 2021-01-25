إعلام القاهرة : انتهينا من إعداد جداول الامتحانات وفي انتظار توجيهات مجلس الجامعة بشأن إجرائها

قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، إنه تم إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول ، وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة .





وأضافت خويدا مصطفى، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الكلية تنتظر توجيهات الجامعة بشأن كيفية إجراء الامتحانات وطرق إقامتها .





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وأوضحت "مصطفى" أن الكلية تقوم حاليًا بإعداد ورش ودورات تدريبية للطلاب ، لمراجعة المقررات والبرامج الدراسية التي تم الانتهاء منها ، وتدريبهم على أشكال الامتحانات الالكترونية، إضافة إلى زيادة خبراتهم على المنصات التعليمية الخاصة بالكلية وتنمية مهاراتهم عليها ، حيث يتم إعداد هذه الدورات للطلاب على أيدي خبراء ومتخصصين .



