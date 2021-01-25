تعاون مشترك بين رابطة جامعة عين شمس و شركة "بيرلتز" العالمية للغات

استمرارًا لسلسلة الخدمات والامتيازات التي تقدمها رابطة جامعة عين شمس لأعضائها، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور شهيرة سمير المدير التتفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، أكدت الدكتورة ريم الكباريتي مدير إدارة الخريجين أن رابطة خريجي جامعة عين شمس تتيح لأعضائها العديد من المزايا التعليمية والتثقيفية وذلك من خلال الشراكة مع مؤسسة " بيرلتز " العالمية للغات.













وأوضحت الدكتورة ريم الكباريتي أنه يمكن لأعضاء الرابطة الالتحاق بحزمة من البرامج التدريبية عالية المستوى مع الاستفادة من خصم خاص للحصول على المنح في إحدى البرامج التالية:





* برنامج طريقك لسوق العمل بالتعاون مع جمعية التطوير والتنمية ، ويهدف هذا البرنامج لتطوير مهارات التعامل باللغة الإنجليزية و تطوير المهارات المطلوبة للحصول على وظيفة ، فضلًا عن تطوير المهارات الشخصية و التعرف على أكثر التخصصات الإدارية المطلوبة في سوق العمل.و يشترط للاشتراك في هذا البرنامج أن يلتحق به حديثي التخرج بحيث لا يزيد العمر عن ٢٧ عامًا مع التفرغ الكامل طوال فترة المنحة.





كما تقدم رابطة خريجي جامعة عين شمس بالتعاون مع شركة "بيرلتز" العالمية فرصة الالتحاق ببرامج التأهيل الوظيفي و المهارات الشخصية ، وهي برامج تساعد في الحصول على وظائف مرموقة و تتكون من برنامجين رئيسيين:

برنامج التأهيل الوظيفي و الذي يضم ( أخلاقيات العمل، كيفية الحصول على فرصة عمل ، كيفية كتابة السيرة الذاتية ، كيف تعد نفسك للمقابلات الشخصية).

بالإضافة إلى برامج المهارات الشخصية وتشمل ( الموارد البشرية، التسويق والبيع، خدمة العملاء).

أما البرنامج الثالث فهو برنامج تحسين اللغة الإنجليزية و يُتاح لأعضاء الرابطة بخصم يصل إلى ٧٠%





ويقوم الدارس من خلال هذا البرنامج بتحسين مهاراته اللغوية( التحدث، الاستماع، القراءة، الكتابة) من خلال أكثر الطرق فاعلية في التدريس وهي طريقة الممارسة.





ودعت الدكتورة ريم الكباريتي أعضاء رابطة خريجي جامعة عين شمس الراغبين في الاستفادة من كل هذه الخدمات التدريبية الحجز و الاستعلام عن طريق الاتصال على : 16258

أو الدخول على موقع الرابطة الرسمي عبر الرابط التالي:

http://alumni.asu.edu.eg/