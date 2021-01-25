أشد أزمة منذ الثلاثينيات.. العمل الدولية تكشف عدد الوظائف المفقودة في 2020 بسبب كورونا

أكدت منظمة العمل الدولية، اليوم الاثنين، أن تم فقدان 255 مليون وظيفة بدوام كامل، خلال عام 2020 بسبب وباء فيروس كورونا.





وذكرت منظمة العمل الدولية أن حوالي 8.8٪ من ساعات العمل العالمية ضاعت العام الماضي بسبب الوباء، أي ما يقرب من أربعة أضعاف العدد المفقود في الأزمة المالية لعام 2009 ، مشيرة إلى أن هناك "علامات مؤقتة" على التعافي، بحسب وكالة "رويترز" الانجليزية.





وأضافت العمل الدولية أن الخسائر في 2020 تقدر بـ 255 مليون وظيفة بدوام كامل، شملت 114 مليون عامل، وهو رقم "غير مسبوق"، انضموا إلى صفوف العاطلين وغيرهم ممن تقلصت ساعات عملهم بسبب القيود.





وقالت منظمة العمل الدولية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، في تقريرها السابع عن الأزمة منذ مارس الماضي، "أدت هذه الخسائر الهائلة إلى انخفاض بنسبة 8.3 في المائة في دخل العمل العالمي (قبل إدراج تدابير الدعم)، أي ما يعادل 3.7 تريليون دولار أو 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي".





وقال جاي رايدر ، المدير العام لمنظمة العمل الدولية ، في إفادة صحفية: "كانت هذه أشد أزمة في عالم العمل منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات. وتأثيرها أكبر بكثير من تأثير الأزمة المالية العالمية لعام 2009".





وتابع قائلا: "يسعدني أن أقول إن هناك بعض الأخبار الجيدة نسبيًا في كل هذا ، وأننا نرى بالفعل علامات مؤقتة على الانتعاش - هذه العلامات هشة وغير مؤكدة والآفاق غير متكافئة بشكل ملحوظ".





وأضاف رايدر إنه كان "مقلقًا بشكل خاص" أن 71٪ من الوظائف المفقودة، أو 81 مليون شخص، جاءت في شكل خمول. لقد انسحب هؤلاء الأشخاص ببساطة من سوق العمل. إما أنهم غير قادرين على العمل ، ربما بسبب القيود الوبائية أو الالتزامات الاجتماعية أو أنهم تخلوا عن البحث عن عمل ".





وأكد أنه "ستضيع ساعات أكثر هذا العام وربما المقبل.. نتوقع جميع السيناريوهات أن الخسائر في ساعات العمل ستستمر، أي أن الضائقة المالية والاجتماعية لملايين الأشخاص ستستمر حتى عام 2021 وما بعد ذلك".



