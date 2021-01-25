لاتجارهم في الهيروين والمخدرات.. المؤبد لمتهمين وغرامة 100 ألف جنيه بالتجمع

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، شخصين بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، وذلك لاتجارهم في الهيروين والمخدرات بالسيدة زينب .

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي وعضوية المستشارين أحمد هارون وهيثم الطنطاوي وأمانة سر عبد المجيد حلمي وعادل الشيخ.

وأوضح أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب أحرزوا بقصد الاتجار جوهرين الهيروين والحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أن المتهم مدحت أحرز سلاحا أبيض بغير مسوّغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية لذلك.





وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن لفافة من مادة الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات، و7 لفافات بداخلها مسحوق بيج اللون ثبتت لمخدر الهيروين المخدر .