ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تحدث عنه نافالني.. بوتين ينفي امتلاكه قصرا فخما على ساحل البحر الأسود

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:46 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
Advertisements
شيماء مصطفى
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفى مزاعم المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، له بامتلاكه قصرا فخما على ساحل البحر الأسود.

وقال بوتين، اليوم الاثنين، إن القصر الذي تحدث عنه نافالني في تقريره لا يعود إليه أو لعائلته.

وكان المعارض الروسي أليكسي نافالني، نشر تحقيقًا يتحدث خلاله عن قصر فخم على ساحل البحر الأسود يزعم أنه يعود للرئيس فلاديمير بوتين.

وقال أليكسي نافالني في مقطع الفيديو المنشور بعد إلقاء القبض عليه، إن تكلفة قصر بوتين بلغت أكثر من 1.35 مليار دولار، كما يصل حجمه إلى 39 ضعف مساحة موناكو الفرنسية.

وبينما يجري الحديث عن قصر بوتين في الوقت الحالي، كان العقار معروفا للصحفيين والنشطاء قبل سنوات.

ونشرت "موسكو تايمز" صورا من داخل القصر الأسطوري، تقول إنها تعود لعام 2011، وهو المبنى الذي يعتبره المعارض نافالني "أكبر رشوة في التاريخ".

وترصد الصور معالم القصر المقام على مساحات ضخمة، حيث تظهر اللقطات البوابة المحصنة والأشجار المزروعة بطول المكان، فضلا عن مظاهر الرفاهية مثل حمامات السباحة وغيره.

وشاهد أكثر من 56.5 مليون شخص الفيلم الذي نشره نافالني في 19 يناير، عن القصر المزعوم، والذي يكشف عن تفاصيل حول المبنى الذي يضم كازينو وملعب هوكي الجليد تحت الأرض وحقل كروم.

في المقابل، نفي الكرملين صحة ماجاء في فيلم نافالني، ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف هذه التقارير بأنها "مجرد كذب" و"افتراءات فارغة" و"هراء محض".

وأضاف بيسكوف أن "البيانات التي تم تجميعها في هذه المادة تمثل فبركة عالية الجودة تجلب الكثير من المشاهدات".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الكرملين يدحض شائعات حول اختباء بوتين.. ويؤكد: الرئيس يعيش في نوفو أوجاريوفو

رجل مخابرات يكشف تفاصيل محاولة اغتيال ثانية لعدو بوتين ..صور

البرلمان الروسي يدرس مشروع قانون يثير تكهنات حول تنحي بوتين عن السلطة

أكبر أعداء بوتين يصرح: سأعود إلى روسيا قريبًا

أول تعليق من الرئاسة الروسية على اعتقال نافالني والدعوات الغربية للإفراج عنه

مساحته 3 أضعاف مدينة موناكو.. بوتين يشيّد قصرا سريا شديد الرفاهية| صور

ترشيحاتنا

محمد صلاح يشعل الصراع مع هاري كين على قمة هدافي الكرة الإنجليزية

مشروع قانون لإعفاء المستشفيات الأهلية من 75% من فواتير الكهرباء والمياه والغاز

تحرك عاجل من السودان بعد القصف الإثيوبي الأخير

اصطدم برفاس مركب.. علوم البحار تكشف أسباب نفوق دولفين في العين السخنة

ضربة جديدة للسماوي.. آلام الشيخ تهدد مشاركته فى موقعة الأهلي وبيراميدز

موسيماني يحسمها .. شوبير يعلن اسم صفقة جديدة لـ الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعودية تفتتح أول وكيل أجنبي لسيارات لكزس في اليابان.. صور

بي إم دبليو تختبر سيارتها الجديدة 2023 BMW 7 SERIES .. صور

عصرية وأنيقة .. 10 صور تكشف عن جمال وأناقة هاجر أحمد