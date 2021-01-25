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أخبار البلد

صور تذكارية وورود.. مطار القاهرة يحتفل بـ عيد الشرطة مع الركاب

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:58 م
ميناء القاهرة الجوي
ميناء القاهرة الجوي
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نورهان خفاجي
حرصت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي إسحق رئيس الشركة، على مشاركة رجال الداخلية بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، احتفالات عيد الشرطة الـ 69، والذي يوافق 25 يناير من كل عام، تخليذًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدًا و 80 مصابا من رجال الشرطة البواسل.

وقامت إدارة العلاقات العامة بمطار القاهرة تحت إشراف الدكتور طارق اسماعيل مدير عام إدارة العلاقات العامة بشركة الميناء، بتوجيهات من الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بتوزيع الورود على رجال الشرطة داخل صالات الركاب وتهنئتهم والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.

فيما تشارك أيضا رجال الشرطة وشركة ميناء القاهرة الجوي، الاحتفال مع الركاب داخل صالات السفر والوصول بتوزيع الورود والتقاط الصور التذكارية، أثناء الاحتفال وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبالتزامن مع ذكرى احتفالات عيد الشرطة أيضا، يشهد مطار القاهرة الدولي، استعدادات خاصة من أجل توديع المنتخبات الدولية المشاركة في بطولة العالم لكأس اليد للرجال 2021، والذي تستضيفها مصر حتى نهاية يناير الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا دولية، أعدت وزارة الطيران المدني بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، تجهيزات خاصة من تأمين استقبال وسفر ضيوف مصر المشاركين في البطولة بكل أمان عقب انتهاء مشاركتهم.
صور تذكارية وورود.. مطار القاهرة يحتفل بـ عيد الشرطة مع الركاب
صور تذكارية وورود.. مطار القاهرة يحتفل بـ عيد الشرطة مع الركاب
صور تذكارية وورود.. مطار القاهرة يحتفل بـ عيد الشرطة مع الركاب
صور تذكارية وورود.. مطار القاهرة يحتفل بـ عيد الشرطة مع الركاب
صور تذكارية وورود.. مطار القاهرة يحتفل بـ عيد الشرطة مع الركاب
صور تذكارية وورود.. مطار القاهرة يحتفل بـ عيد الشرطة مع الركاب
صور تذكارية وورود.. مطار القاهرة يحتفل بـ عيد الشرطة مع الركاب
صور تذكارية وورود.. مطار القاهرة يحتفل بـ عيد الشرطة مع الركاب
صور تذكارية وورود.. مطار القاهرة يحتفل بـ عيد الشرطة مع الركاب
صور تذكارية وورود.. مطار القاهرة يحتفل بـ عيد الشرطة مع الركاب
صور تذكارية وورود.. مطار القاهرة يحتفل بـ عيد الشرطة مع الركاب
صور تذكارية وورود.. مطار القاهرة يحتفل بـ عيد الشرطة مع الركاب
صور تذكارية وورود.. مطار القاهرة يحتفل بـ عيد الشرطة مع الركاب
صور تذكارية وورود.. مطار القاهرة يحتفل بـ عيد الشرطة مع الركاب
صور تذكارية وورود.. مطار القاهرة يحتفل بـ عيد الشرطة مع الركاب
صور تذكارية وورود.. مطار القاهرة يحتفل بـ عيد الشرطة مع الركاب
صور تذكارية وورود.. مطار القاهرة يحتفل بـ عيد الشرطة مع الركاب
صور تذكارية وورود.. مطار القاهرة يحتفل بـ عيد الشرطة مع الركاب
صور تذكارية وورود.. مطار القاهرة يحتفل بـ عيد الشرطة مع الركاب
صور تذكارية وورود.. مطار القاهرة يحتفل بـ عيد الشرطة مع الركاب
صور تذكارية وورود.. مطار القاهرة يحتفل بـ عيد الشرطة مع الركاب
صور تذكارية وورود.. مطار القاهرة يحتفل بـ عيد الشرطة مع الركاب
صور تذكارية وورود.. مطار القاهرة يحتفل بـ عيد الشرطة مع الركاب
صور تذكارية وورود.. مطار القاهرة يحتفل بـ عيد الشرطة مع الركاب
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