في كلمتها أمام "النواب".. وزيرة الهجرة تستعرض مبادرة "نورت بلدك" لاستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إن إطلاق وزارة الهجرة مبادرة "نورت بلدك"، جاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج، والعمل على دمج هذه العمالة بالمشروعات القومية في مختلف المحافظات وذلك في إطار احتواء تداعيات أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا.





وأوضحت وزيرة الهجرة خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب إن المبادرة جرت بالتعاون مع وزارة التخطيط لتكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا، والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم، وهو ما يساهم بشكل مباشر في توفير البرامج التدريبية المتلائمة مع مهارة وكفاءة كل منهم وتعزيز تلك المؤهلات، بما يساعد في خلق فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من مهاراتهم في مجموعة من البرامج التي تساعد على التنمية الشاملة، في إطار خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري.

وأضافت أن الوزارة طرحت استمارة إلكترونية بعنوان "نورت بلدك" على الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، كما تم توزيعها على العائدين من الخارج خلال فترة الحجر بالمدن الجامعية، مما أعطى فرصة كبيرة لعدد أكبر من العائدين لملء الاستمارة.

وأردفت أنه خلال العمل في إطار مبادرة "نورت بلدك"، تم التعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة التي أعلنت دعم العائدين من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات الصناعية كثيفة العمالة، وكذلك والطيران والتنمية المحلية والتعليم العالي ومؤسسات الدولة المصرية.

وذكرت وزيرة الهجرة أنه ضمن أولى نتائج المبادرة، تم توفير فرص عمل لـ 23 مصريًا الذين احتجزوا في ليبيا، والذين أعادتهم السلطات المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية، حيث يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إتاحة فرص العمل سواء من خلال إلحاقهم بالمشروعات الانتاجية أو مساعدتهم في بدء مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال توفير الدعم الفني أو التمويل المطلوب لبدء هذه المشروعات.

ووقعت وزيرة الهجرة والمهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة "فيرن برو جلوبال" للاستثمار؛ وأحد المصريين بالخارج المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والشركة، لتوفير فرص عمل وتشغيل للعمالة من المصريين العائدين من الخارج، كوسيلة من ضمن الوسائل التي تعمل عليها وزارة الهجرة لتوفير فرص عمل للعائدين من الخارج بسبب تأثر الدول التي كانوا يعملون بها في إطار المبادرة.

ووفقا للبروتوكول، فإنه تم توفير فرص عمل لعدد من العائدين من الخارج من أبناء محافظة الغربية محل المشروعات المملوكة للشركة وعلى رأسها المنطقة التجارية واللوجستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" والتي تعد أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر، وفقًا لاحتياجاتها والوظائف الشاغرة لديها.

كما أشارت وزيرة الهجرة إلى إطلاق الوزارة -بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري- منصة لخدمات التوظيف الإلكتروني والتدريب تحمل اسم "بداية ديجيتال"، حيث توفر المنصة الجديدة دورات تدريب مهنية لبناء مهارات الشباب المصري والعمال المصريين العائدين من الخارج الذين فقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا، حيث ستتولى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقديم الدورات التدريبية باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين للوزارة وبرنامج الأغذية العالمي وشريك في هذه المبادرة، وذلك ضمن الوسائل التي توفرها الوزارة لتحقيق البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية.





ونوهت إلى أنه تم أيضا توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بشأن توفير التمكين الاقتصادي للعمالة المتضررة من جائحة "كورونا" وكذا للعمالة العائدة من الخارج، في إطار مبادرة "نورت بلدك".