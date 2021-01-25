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برلمان

وزير المجالس النيابية يرسل برقية تهنئة إلى وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:43 م
علاء الدين فؤاد وزير
علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أرسل علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية برقية تهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة التاسع والستين.

وقال وزير شئون المجالس النيابية، في برقيته:" أتقدم لكم ولكل رجال الشرطة الأوفياء بأصدق التهاني القلبية"، معربًا عن بالغ تقديره واعتزازه بالشرطة المصرية وما تقدمه من تضحيات في سبيل أمن وحماية الوطن"، مشيدا بما يتمتعون به من كفاءة عالية ومسئولية صادقة.

وأضاف: "كما أدعو المولى عز وجل أن يوفقنا جميعًا للعمل نحو تقدم وازدهار وطننا الغالي تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيًا دوام التوفيق والسداد".
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