وزير المجالس النيابية يرسل برقية تهنئة إلى وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

أرسل علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية برقية تهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة التاسع والستين.





وقال وزير شئون المجالس النيابية، في برقيته :" أتقدم لكم ولكل رجال الشرطة الأوفياء بأصدق التهاني القلبية"، معربًا عن بالغ تقديره واعتزازه بالشرطة المصرية وما تقدمه من تضحيات في سبيل أمن وحماية الوطن"، مشيدا بما يتمتعون به من كفاءة عالية ومسئولية صادقة.



