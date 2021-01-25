الذهب يرتفع 3 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

ارتفعت اسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الاثنين بمتوسط 3 جنيهات مقارنة بما كان عليه سعر المعدن الأصفر أمس لدي محلات الصاغة.







وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 وهو العيار الأوسط في أعيرة الذهب نحو 698 جنيها مقابل 695 جنيها ، بزيادة بلغت 3 جنيهات.





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ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا في سوق الذهب نحو 814 جنيها مقابل811 جنيها أمس بزيادة قدرها 3 جنيهات.





وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 930 جنيها مقابل927 جنيها أمس بفارق 3 جنيهات.







ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني قيمة وفئة في سوق الذهب نحو 543 جنيها مقابل 541 جنيها أمس ، بفارق جنيهان .





ووصل سعر الجنيه الذهب إلي 6512 جنيها وأوقية الذهب نحو 28.932 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 930.3 ألف جنيه.





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.