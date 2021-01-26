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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26-1-2021

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:40 ص
سعر الذهب
سعر الذهب
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محمد يحيي
استقرت اسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 26-1-2021؛ رغم زيادته أمس بقيمة 3 جنيهات في المتوسط لدي محلات الصاغة.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط في أعيرة الذهب نحو 698 جنيها .

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بينما وصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا في سوق الذهب نحو 814 جنيها.

وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 930 جنيها.

ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني قيمة وفئة في سوق الذهب نحو 543 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلي 6512 جنيها وأوقية الذهب نحو 28.932 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 930.3 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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