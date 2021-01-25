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ديني

أمين "البحوث الإسلامية" ناعيا "عبلة الكحلاوي": نموذج متميز في الفكر المستنير والعمل الخيري

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:05 م
مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
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محمد شحتة
نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي وافتها المنية مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز 72 عامًا قضت جزءًا كبيرًا منه في الدعوة إلى الله.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقيدة –رحمها الله- قدمت نموذجًا متميزًا في الفكر الدعوي المستنير من جانب، كما أنها كانت نموذجًا يحتذى به ويمثل قدوة طيبةً في العمل الخيري الذي يكشف عن مميزات هذه الشخصية وإخلاصها فيما تؤمن به وتبلغه للناس.

كما تقدم الأمين العام بخالص العزاء لأسرة الفقيدة ومحبيها، سائلًا المولى – عز وجل- أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته، وظان يجعل ما قدمته في ميزان حسناتها.
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