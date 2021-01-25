الإسماعيلي يؤجل ملف المدرب الأجنبي مؤقتا بعد استشارة أبوجريشة.. خاص

تراجع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي، عن ملف المدير الفني الأجنبي لقيادة الدراويش خلال الفترة العصيبة التي يمر بها النادي حاليًا، وذلك بعد استشارة علي أبوجريشة، نجم الإسماعيلي السابق، حول ملف مدرب الإسماعيلي القادم، والذي أكد أن المدرب المصري الأفضل للإسماعيلي الفترة الحالية.





يذكر أن الإسماعيلي أرسل وفدا مكونا من علي أبوجريشة وعماد سليمان وأسامة خليل نجوم الدراويش، لقطبي الكرة المصرية للنادي الزمالك والنادي الأهلي للمطالبة باستعارة بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



