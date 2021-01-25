3 أدلة تؤكد إصابتك بفيروس كورونا سابقًا .. تعرف عليها





يوصي الدكتور «كريس موريس» طبيب عام ومدير طبي أيضًا في تطبيق الرعاية الافتراضية HealthHero، بعدة نصائح للتأكد من إصابتك بالفيروس سابقا.





1- إجراء اختبار الأجسام المضادة.





يوصي الدكتور موريس بإجراء اختبار الأجسام المضادة، لمعرفة إذا عانى الشخص من الفيروس سابقا وفي منه دون أن يعلم أن لا.





حيث يمكن للأجسام المضادة أن تحمي من الإصابة مرة أخرى لمدة 5 أشهر على الأقل، ولكنها قد لا تستمر لفترة أطول من ذلك، وخلال تلك المدة يمكنك اكتشافها عن طريق تحليل الدم أو الأشعة.





لكن المؤسف أنه إذا كنت تعرضت للإصابة بفيروس كورونا خلال الموجة الأولى، فقد لا يكون لديك أجسام مضادة الآن.





وعلى الرغم من أن الأشخاص الذين عانوا من أعراض خطيرة قد ثبت أنهم ينتجون استجابة قوية للأجسام المضادة، فإن الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض قد لا يكون لديهم العديد من الأجسام المضادة، وقد لا يحتفظون بها لفترة طويلة.





2- قيم أعراضك





يوصي الدكتور موريس بالنظر إلى الوراء خلال الأشهر القليلة الماضية والتفكير في أي أعراض يمكن أن تتطابق مع أعراض فيروس كورونا.





ورغم أن أعراض فيروس كورونا ليست ثابتة، إلا أن هناك 3 أعراض عليك وضعها في الحسبان، وهي الحمى، السعال الجاف، وفقدان إحدى حاستي الشم أو التذوق.





فمع نزلات البرد، تكون معظم الأعراض "رطبة" وتبقى في مجرى الهواء العلوي مثل السعال الرطب وانسداد الأنف والعطس، كما أن وجود المخاط يعد نعمة.









3- إصابة شخص من حولك بالفيروس





يقول الدكتور موريس كذلك إذا ثبتت إصابة شخص ما في منزلك أو من حولك بفيروس كورونا، فمن المحتمل أنك أصبت أيضًا للفيروس حتى لو لم تظهر عليك الأعراض.





وأوضح أن حوالي 20٪ من الأفراد لا يعانون من أعراض، لذا فإن غياب الأعراض ليس دليلًا واضحًا على عدم إصابتك بالفيروس.

إذا كان الكثير ممن شعروا بأعراض فيروس كورونا قد أجروا اختبارا للتأكد من أن نتائجهم إيجابية، فإن معظم المصابين بدون أعراض لم يخضعوا لتلك الاختبارات لأنهم لن يشعروا بالخطر، لكن هناك عددا من المؤشرات التي قد تخبرك إذا كنت تعرضت للإصابة بالفيروس من قبل.