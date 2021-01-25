مفهوم رياضي وتصميم عصري..مواصفات وأسعار هوندا سيفيك 2021 في مصر

تواصل شركة هوندا اليابانية تألقها داخل السوق العالمي والمصري، عبر العديد من الاصدارات المختلفة و من بينهم، الأيقونة الأكثر شهرة داخل الأسطول الياباني العريق "سيفيك"، والتي تأتي بلمسات تجمع بين المفهوم الرياضي والتصميم العصري.

وتعتمد هوندا سيفيك على منظومة الجر الأمامي، وتستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة 123 حصان، و عزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، و بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 5 سرعات.

وتستطيع السيارة من خلال هذه الإمكانيات أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال 11.6 ثانية، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 5.4 لتر، عندما تخوض السيارة مسافات تقدر بـ 100 كم.

زحصلت هوندا سيفيك موديل 2021 على باقة متطورة من وسائل الأمان والسلامة و التي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و نظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الإلكتروني EBD الخاص بالفرامل.

وتمتاز بأنظمة المساعدة المختلفة عند المنحدرات والمرتفعات، وبرنامج الثبات الإلكتروني، و مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة.

زتتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 7 بوصة، تستخدم لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط وتدعم خاصية APPLE CARPLAY و ANDROID AUTO، كما تمتعت بمقود حركة متعدد الوظائف، و رز تفعيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، ومثبت سرعة، و تكييف هواء، وفتحة سقف كهربائية.

و تأتي هوندا سيفيك موديل 2021 صاحبة الفئة الواحدة بسعر رسمي يبلغ 459 ألف جنيه.