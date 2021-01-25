مختار جمعة: تسلمنا أوقافا بقيمة سبعة مليارات جنيه لم تكن بحوزة الوزارة

حل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ضيفا، على لجنة الشئون الدينية والأوقاف التي عقدت بالبرلمان اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة ، وحضور الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة ، والدكتور منصف نجيب وكيل اللجنة ، والدكتور محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة ، والنائب الشيخ عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة ، وأعضاء لجنة الشئون الدينية والأوقاف وبعض نواب المجلس الموقر ، لمناقشة مشروع قانون الوقف الخيري.





وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خير داعم في الحفاظ على الوقف وتعظيم عوائده واستثماراته ، مؤكدًا أن الوزارة قد استطاعت بفضل الله (عز وجل) ثم بفضل هذا الدعم تعظيم عوائد الوقف في ظل عهد الرئيس السيسي.



