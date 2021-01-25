الإسماعيلي يستأنف تدريباته بقيادة العجوز استعدادا لـ بيراميدز في الدوري





وحصل لاعبو الفريق على راحة سلبية أمس من أجل حصولهم على فرصة لالتقاط الأنفاس، قبل بدء الاستعداد لملاقاة بيراميدز السبت المقبل لحساب منافسات مسابقة الدورى المحلى.











المران تطرق لتدريبات على التسليم والتسلم إضافة للضغط على حامل الكرة بدون ارتكاب أخطاء.







كما تناول المران علي تدريبات بدنية والتى من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.







واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها أكثر من مرة من أجل السعي جليا لإصلاح الأخطاء التى ظهرت خلال المباريات الأخيرة.







وعلى هامش المران، أدى عبد الرحمن مجدي جناح الفريق تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى.

خاض لاعبو فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي الأساسيين تدريبات استشفائية بعد مشاركتهم في مواجهة غزل المحلة الأخيرة في الدوري تحت قيادة أحمد العجوز المدير الفني للفريق.