انخفاض الحالات.. كاليفورنيا تنهي حصار مواطنيها في المنازل بسبب كورونا

قالت وزارة الصحة العامة بـ كاليفورنيا في إشعار اليوم الاثنين إن الولاية أنهت طلبات البقاء في المنزل لجميع مناطق النقاط الساخنة الثلاث لـ كورونا - كوفيد 19 بعد أن شهدت انخفاضًا في حالات الاستشفاء في وحدة العناية المركزة.





وأنهى المسؤولون في إدارة الصحة العامة بكاليفورنيا اليوم نظام الإقامة الإقليمية في المنزل، ورفع الطلب لجميع المناطق على مستوى الولاية، بما في ذلك المناطق الثلاث التي كانت لا تزال تحت الطلب - وادي سان جواكين، ومنطقة الخليج، وجنوب كاليفورنيا.





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ووفقا للبيان الصادر عن سلطات الولاية "تتجاوز توقعات سعة وحدة العناية المركزة لمدة أربعة أسابيع لهذه المناطق الثلاث 15 بالمائة، وهو الحد الذي يسمح للمناطق بالخروج من الطلب".





وكانت المنطقة التي تضم ساكرامنتو عاصمة كاليفورنيا قد خرجت من الطلب في 12 يناير بينما لم تدخل منطقة شمال كاليفورنيا، التي كانت تحت المراقبة عن كثب.





وقالت وزارة الصحة العامة في كاليفورنيا، إن القرار علامة مشجعة في معركة كاليفورنيا ضد كورونا، لكنها حذرت من أن الوباء لم ينته بعد.





ولا يزال من المهم أن يستمر سكان كاليفورنيا في ارتداء الأقنعة عند مغادرة منازلهم، والحفاظ على مسافة لا تقل عن ستة أقدام، وغسل أيديهم بشكل متكرر ، وتجنب التجمعات والاختلاط مع الأسر الأخرى، واتباع جميع إرشادات وزارة الصحة بالولاية والمحلية والحصول على لقاح عندما يحين دورهم.





وأبلغت ولاية كاليفورنيا، التي يقدر عدد سكانها بـ 40 مليون نسمة، عن 3.2 مليون حالة إيجابية و 37118 حالة وفاة مرتبطة بالكورونا.