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خيري رمضان يسأل وإبراهيم عيسى يجيب: هل ضميرك مرتاح لشهادتك في قضية مبارك؟.. شاهد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:14 ص
صدى البلد
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عادل نصار
عبر الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، عن ارتياحه خلال شهادته التاريخية أمام محكمة النقض في قضية إطلاق الرصاص على المتظاهرين التي كان متهما فيها الرئيس الراحل حسني مبارك. 

ورد على سؤال موجه من الإعلامي خيري رمضان، "هل ضميرك مرتاح للشهادة؟" ببرنامج "حديث القاهرة"، قائلا: "طبعا مرتاح جدا وربنا ما يوقعكم فيها ولما تبقى متهم أهون".

وأضاف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس: "احنا بنبقى متهمين كتير لكن كشهود حاجة صعبة جدا، وفيها جلال ورهبة هائلة إنك تروح تقول شهادة لله وشهادة للمحكمة، وهذه حاجة ليست سهلة والشهادة دي بالذات قعد فيها 7 ساعات".

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الشهادة مقسمة إلى شقين الأول كشاهد مشارك في المظاهرات، وشق آخر كمحلل سياسي وكخبير فني، متابعا: "شهادتي 42 صفحة بخط اليد والأمين السري كتبها أو سكرتير الجلسة وهي 11 الف كلمة وتم اختصارها في كلام شديد السذاجة بعدها واتهامات لي بأني سبب براءة مبارك".

وأشار الإعلامي إبراهيم عيسى، إلى أنه سُؤل كمحلل سياسي هل تعتقد أن مبارك أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في 25 يناير وما تلاها؟، ورد أن اجابته كانت: "قلت أنا اعتقد ان الفريق حسني مبارك قائد القوات الجوية في حرب أكتوبر ورئيس الجمهورية لا يمكن من وطنية هذا الرئيس أن يأمر بطلاق الرصاص على المتظاهرين وإلا كان الآلاف من الضحايا والقتلى.
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