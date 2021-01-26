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رياضة

تحذير للأهلي والزمالك من التعاقد مع حراس أجانب .. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:43 ص
طارق سليمان
طارق سليمان
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محمد رشاد
قال طارق سليمان، مدرب حراس فريق البنك الأهلي، إن مباراة الأهلي وبيراميدز مباراة كبيرة وتحظى باهتمام إعلامي كبير.

وأضاف سليمان، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"تراجع بيراميدز في النتائج والترتيب، لا يعني أن المباراة مع الاهلي ستكون سهلة، وأتوقع مباراة قوية بين الطرفين".

وتابع :" شريف إكرامي هو المرشح الأول لحراسة مرمى بيراميدز في مباراة الغد، خاصة وأن الثنائي أحمد الشناوي والمهدي سليمان لا يشاركان منذ فترة".

وأكمل:"رفع الحظر عن التعاقد مع حراس أجانب قد يؤدي لخلل في هذا المركز بالدوري المصري، واستعانة الأهلي والزمالك بحراس مرمى أجانب قد يؤثر سلبا على منتخب مصر".
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