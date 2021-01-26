بعد 3 أشهر.. باتشيكو يكشف سبب خسارة نهائي أفريقيا أمام الأهلي

أكد جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، أنه كان يتمنى تأجيل نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا بعد تأكد إصابة ثلاثة لاعبين بفيروس كورونا وقتها.





وأشار باتشيكو في تصريحات عبر قناة النهار وان، إلى أنه كان يتمنى أن يتم التعامل مع المباراة من جانب الاتحاد الأفريقي "كاف" كما حدث مع الرجاء المغربي في قبل النهائي.





وقال باتشيكو: "تمنيت تأجيل نهائي دوري الأبطال بعد إصابات لاعبي الزمالك بفيروس كورونا، الأمر كان قد حدث مع الرجاء مرتين ضدنا، فلماذا لا يؤجل النهائي؟".









وأكمل: "كنا نستطيع الفوز على الأهلي في النهائي، لو كانت كرة زيزو التي ارتطمت في العارضة سكنت الشباك، لكننا تلقينا هدفًا في وقت صعب التعويض بعده".





وأضاف: "نهائي دوري الأبطال منح مصر صورة جيدة جدًا في الخارج وهذا أمر هام، الجميع في البرتغال كان يتحدث عنه، من شاركوا في المباراة كانوا جيدين جدًا ولا يصح أن يحزنوا بعد ما قدموه من مجهود".



