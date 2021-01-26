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منوعات

الحلوى القاتلة.. حبيبة تذوقت الآيس كريم وماتت على الفور

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:22 ص
آيس كريم
آيس كريم
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أماني إبراهيم
كعادة الأطفال محبي تناول الحلوى الآيس كريم، تناولت طفلة بريطانية ملعقة واحدة من المثلجات خلال قضاءها عطلة في بلد أخرى.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، توفيت التلميذة البريطانية صاحبة الـ 9 سنوات بعد لعقة واحدة للآيس كريم، وذلك خلال قضاءها لعطلة عائلية في إسبانيا، وفقا لما ورد في التحقيق المستمر على مدار عامين.

وتعرضت الطفلة حبيبة تشيشتي لرد فعل قاتل من المثلجات بعد ساعات فقط من وصولها إلى كوستا ديل سول لقضاء استراحة مع والدها ووالدتها وإخوتها في فبراير 2019، وتم نقل الفتاة إلى المستشفى بعد أن تعرضت لصدمة غير متوقعة بعد تناول الآيس كريم.

وتم التحقيق في القضية في محكمة (برادفورد كورونر) حتى اليوم، لمعرفة كيف توفيت الطفلة بهذا الشكل المأساوي في لحظة، بعدم اوضح والدها الدكتور واجد عزام تشيشتي، خلال وجوده في المحكمة كيف اشترى لها الآيس كريم مع بعض الشوكولاتة فقط.

وكان قد سأل البائع 3 مرات عما إذا كان صوص الشيكولاتة تحتوي على مكسرات وتأكد في 3 أسئلة أنها لا تحتوي على مكسرات، حيث كانت تعاني من حساسية شديدة من البيض والمكسرات، وكذلك من الربو، لكنها كانت تحب الاستمتاع بمنتجات الألبان مثل الآيس كريم.

في وقت لاحق من ذلك اليوم، أصيبت بالاغماء ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياتها، وكشف تشريح الجثة أنها توفيت بسبب الحساسية في 18 فبراير ، بعد تعرضها لرد فعل تحسسي شديد لمكونات صوص الشيكولاتة.

وكشف التقرير عن وجود كميات قاتلة بالنسبة لها من الفول السوداني واللوز والبندق والكاجو والفستق مما أدى إلى ازدياد حاجة دماغها من الأكسجين.
الحلوى القاتلة.. حبيبة تذوقت الآيس كريم وماتت على الفور
الحلوى القاتلة.. حبيبة تذوقت الآيس كريم وماتت على الفور
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