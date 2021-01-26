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أخبار العالم

الحكومة الإيطالية ترسل تحذيرا إلى شركة فايزر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:36 ص
لقاح فايزر
لقاح فايزر
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قسم الخارجي
حذرت الحكومة الإيطالية، شركة فايزر، المنتجة للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من عدم الاحترام بالتزاماتها التعاقدية بشأن تسليم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. 

وأشار مكتب المفوض الخاص للحكومة الإيطالية في بيان، وفق ما نقلته وكالة رويترز: "أرسل مكتب المدعي العام إشعارا رسميا إلى شركة "فايزر" يدعوها للامتثال لالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بفشلها في تقديم جرعات اللقاح". 

فيما ذكرت الرسالة التي أرسلتها إيطاليا إلى فايزر، التوتر بين الاتحاد الأوروبي وشركة الأدوية الأمريكية  التي أعلنت الأسبوع الماضي عن تباطؤ مؤقت في عمليات تسليم اللقاحات إلى التكتل الأوروبية.

وكان رئيس وزراء إيطاليا، جوسيبي كونتي، قال إن التأخير في توريد لقاحات فيروس كورونا، من شركتي فايز وأسترازينيكا، أمر "غير مقبول".

وفي وقت سابق حذرت شركتا "فايز" و"أسترازينيكا"، من إمكانية عدم تسليم اللقاحات إلى الاتحاد الأوروبي على النحو المتفق عليه بسبب مشاكل في الإنتاج.

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