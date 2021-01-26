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فن

نائمة في الشارع .. أسماء جلال تشارك جمهورها صورة من كواليس "أنصاف مجانين"

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:00 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الممثلة أسماء جلال صورة جديدة من كواليس مسلسل "أنصاف مجانين" من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وظهرت أسماء جلال نائمة علي الارض من أحد الشوارع .

الجدير بالذكر، أن أسماء جلال تشارك في بطولة مسلسل أنصاف مجانين الذي يعرض الآن الموسم الأول منه على منصة Viu .

ويقوم صدقي صخر في مسلسل "أنصاف مجانين"، بدور حازم خريج فنون جميلة ويعمل في مجال الجرافيكس والديزاين، وهو ابن خالة أسماء جلال الذي يقف بجوار قريبته ويعمل على توطيد علاقته بها ولكن تتطور الأحداث بطريقة لا يرغب بها ويحاول التغلب على ذلك.

المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة، للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتى تروى حكاية أنس الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل فى حله أثناء حياته، لينطلق فى رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة. "أنصاف مجانيين" من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحدينى.

وينتظر صدقي صخر عرض مسلسلة "ليه لأ" قريبًا على قناة mbc  مصر بعد النجاح الذي حققه على منصة شاهد.
نائمة في الشارع .. أسماء جلال تشارك جمهورها صورة من كواليس "أنصاف مجانين"
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