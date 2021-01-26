تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 26 -1- 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، 26 يناير 2021، عددا من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها قمة إنتر وميلان في كأس إيطاليا، ومواجهة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري.





ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي: