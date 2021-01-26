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أخبار العالم

ارتفاع أسعار الذهب في أمريكا لمواجهة توقعات التضخم بسبب تفشي كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:58 ص
ارتفاع أسعار الذهب
ارتفاع أسعار الذهب
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سمر صالح
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إذ تعززت جاذبية المعدن الأصفر كأداة للتحوط في مواجهة التضخم بفضل توقعات بتمرير حزمة تحفيز أمريكية كبيرة في نهاية المطاف، على الرغم من أن الدولار القوي كبح المكاسب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1856.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 0549 بتوقيت جرينتش. 

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1856.80 دولار.

وقال تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي لإم.إس.إن.بي.سي، إن الديمقراطيين قد يحاولون تمرير معظم مشروع قانون مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار، لتخفيف تداعيات فيروس كورونا باستخدام مناورة إجرائية لتفادي عرقلة الجمهوريين.

وقال ستيفن إينس، كبير إستراتيجي السوق العالمية لدى أكسي للخدمات المالية: "إذا حصلنا على التحفيز، يستطيع الذهب اختراق مستوى 1900 دولار".

وأضاف: "كلما تم تنفيذ الحزمة بشكل أسرع، كلما كان ذلك أمرا مواتيا للذهب على نحو أكبر. سواء أكانت العملية سلسلة أم لا، السوق لا تهتم".

وتلقى الذهب المزيد من الدعم، إذ حومت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي لامسته في الجلسة السابقة، لكن الدولار صعد 0.1%؛ ما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اجتماعه بشأن السياسات والذي يستمر يومين في وقت لاحق اليوم.

وتيسير السياسة النقدية يضيف ضغوطا على عوائد السندات الحكومية ويفيد الذهب الذي لا يدر عائدا.

وعلى الرغم من التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيظل على موقفه بشأن السياسة النقدية، فإن المستثمرين سيراقبون لهجته عن كثب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.30 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 1.3% إلى 1084.10 دولار وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 2333.02 دولار.
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