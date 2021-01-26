في ذكرى ميلادها.. لغز زواج سعاد حسني من عبدالحليم حافظ بعد ظهور وثيقة جديدة

ونرصد في التقرير التالي القصة الكاملة الرومانسية التى عاشتها سعاد حسنى مع عبد الحليم حافظ وما إذا حدث الزواج أم لا.

كشف محمد شبانة في مداخلة بالقناة الأولى أنه سيكشف قريبًا عن مذاكرات للعندليب الأسمر مسجلة صوته، مؤكدا من خلالها أنه كان يحب سعاد حسني كثيرًا، ولكنه لم يشر إلى وجود ارتباط رسميا أو زواج قائلا :" الزواج أشياء كثيرة غير الحب".





في نوفمبر 2020 ، تداولت صورة عقد زواج عرفي لعبد الحليم حافظ وسعاد حسني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي دفع أسرة العندليب الأسمر للرد بأن تلك الوثيقة مزورة وأن النجمين الراحلين لم يتزوجا.





وفي المقابل، أكدت جانجاة شقيقة سعاد حسني انها تزوجت من عبد الحليم حافظ بعد قصة حب استمرت لسنوات، مشيرة إلى أنه كان يغير عليها خاصة بسبب فارق العمر بينهما.





قال الدكتور عصام عبد الحميد الطبيب الخاص بالفنانة الراحلة سعاد حسني والذي رافقاها في مشوار علاجها ان السندريلا أخبرته بعلاقتها بعبد العليم حافظ وأنهما بالفعل تزوجا واخفيا هذا الزواج عن وسائل الإعلام.





اما الإعلامي مفيد فوزي أشار الى ان شاهدا على قصة حب عبد الحليم حافظ وسعاد حسني، مشيرًا إلى ان العندليب هو من رفض اعلان الزواج قائلا :" فني أولى".





وشدد مفيد فوزي على ان عبد الحليم كان شديد الغيرة على سعاد حسني ويراقب السيارات التي تقف أمام منزلها، لافتًا الى ان سعاد حسني كانت تذهب لعبد الحليم حافظ في ساعات متأخرة من الليل لكي تطمئن عليه.



