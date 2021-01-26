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بعد تصدرهما التريند.. 10 صور رومانسية لـ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:17 ص
هنادي مهنا واحمد
هنادي مهنا واحمد خالد صالح
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نهى هجرس
تصدرت الفنانة هنادي مهنا، مؤشر البحث جوجل، وذلك بسبب التحث عن تفاصيل تعارفها بزوجها الفنان أحمد خالد صالح، وأبرز المواقف الكوميدية التي جمعت بينهما.

كما تحرص الفنانة هنادي مهنا، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتميل هنادي مهنا، إلى ارتداء الملابس الكاجوال التي تبرز عن جمالها واناقتها، كما تفضل اختيار الألوان الزاهية والمميزة التي تبرز جمالها.

ومن الناحية الجمالية، تفضل اختيار الألوان الترابية التي تبرز جمال عيونها، وتضع أحمر للشفاة بألوان ناعمة وهادئة تتناسب مع ظهورها.

وإليكم أبرز صور الفنانة هنادي مهنا رفقة زوجها الفنان أحمد خالد صالح: 
بعد تصدرهما التريند.. 10 صور رومانسية لـ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
بعد تصدرهما التريند.. 10 صور رومانسية لـ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
بعد تصدرهما التريند.. 10 صور رومانسية لـ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
بعد تصدرهما التريند.. 10 صور رومانسية لـ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
بعد تصدرهما التريند.. 10 صور رومانسية لـ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
بعد تصدرهما التريند.. 10 صور رومانسية لـ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
بعد تصدرهما التريند.. 10 صور رومانسية لـ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
بعد تصدرهما التريند.. 10 صور رومانسية لـ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
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