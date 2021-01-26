بعد تصدرهما التريند.. 10 صور رومانسية لـ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح





كما تحرص الفنانة هنادي مهنا ، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وتميل هنادي مهنا، إلى ارتداء الملابس الكاجوال التي تبرز عن جمالها واناقتها، كما تفضل اختيار الألوان الزاهية والمميزة التي تبرز جمالها.





ومن الناحية الجمالية، تفضل اختيار الألوان الترابية التي تبرز جمال عيونها، وتضع أحمر للشفاة بألوان ناعمة وهادئة تتناسب مع ظهورها.





وإليكم أبرز صور الفنانة هنادي مهنا رفقة زوجها الفنان أحمد خالد صالح: