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برلمان

حنفي جبالي يفتتح الجلسة العامة.. والوزراء يعرضون الموقف التنفيذي لبرامجهم

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:17 ص
حنفي جبالي
حنفي جبالي
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فريدة محمد _ ماجدة بدوي _ يوسف سامح
افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، حيث يستمع المجلس اليوم، الثلاثاء، لبيان وزير الخارجية سامح شكري، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما يعرض وزير الطيران المدني الطيار محمد منار موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.


واستمع البرلمان، أمس الاثنين، لوزيرة الهجرة، حيث ألقت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم بيانها عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما استمع البرلمان أيضا لعرض وزير القوى العاملة محمد سعفان، والذي القي بيانه عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.


وقدم الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، الموقف التنفيذي لبرنامجه أمس الأول، الأحد، كما حضر الجلسة أيضا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير لعرض إنجازات وزارته والخطط المستقبلية.


وكان الأسبوع الماضى شهد عرض ٨ وزراء برامجهم وخططهم المستقبلية وهم وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ووزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.
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