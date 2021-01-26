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فن

بعد تصدر ليلى أحمد زاهر الترند.. منتظمة في الصلاة وطاردتها شائعة الارتباط بـ ابن مصطفى قمر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:17 م
ليلى احمد زاهر
ليلى احمد زاهر
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شروق ابراهيم

تصدرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر مؤشرات البحث بـ جوجل، بعد عرض مسلسلها الجديد " في بيتنا روبرت" والذي تشارك في بطولته بجانب الفنان هشام جمال.

تبلغ ليلى احمد زاهر من العمر  17 عاما، فهي من مواليد  30 اغسطس 2003، وكانت اول مشاركة فنية لها من خلال فيلم " عمرو وسلمى 2" مع الفنان تامر حسني. 

عارض والدها الفنان احمد زاهر استكمال نشاطاتها الفنية من اجل التركيز على حياتها الخاصة واستكمال دراستها ، الا ان الفنان ياسر جلال اقنعه بانضمامها لمسلسل " الفتوة" في رمضان 2020. 

صرحت ليلى احمد زاهر من قبل انها منتظمة في صلاتها وحفظ القرآن وتساعد دوما والدتها في تربية شقيقتيها الصغار. 

تمتلك ليلى احمد زاهر على حسابها بموقع انستجرام 2 مليون و 200 الف متابع وهي دائمة التفاعل مع متابعيها بصور وفيديوهات وايضا على تطبيق تيك توك. 

ترددت شائعات حول ارتباط ليلى احمد زاهر بالفنان الشاب تيام مصطفى قمر بسبب تداول فيديو لهما من حفل زفاف هنادي مهنا واحمد خالد صالح وهما يرقصان.

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