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حوادث

النيابة العامة تعلن عن حاجتها لموظفين لإدارات النيابات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:28 م
شعار النيابه
شعار النيابه
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محمد عبدالله
أعلنت النيابة العامة ، عن حاجة إدارة النيابات لنقل عدد من العاملين للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهم المالية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك وفقا للاتي :

أولا :-باحث بالدرجات التخصصية الدرجة الثانية والدرجة الثالثة وذلك طبقا للشروط الاتية:- المهارات - أن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الالي واجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية و المؤهل - مؤهل عال مناسب.

ثانيا -كاتب بالدرجات الكتابية التالية :- الدرجة ثالثة والدرجة الرابعة وذلك طبقا للشروط الاتية:-


المهارات - الإجادة التامة للقراءة والكتابة
أن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الالي
اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية

المؤهل :- فوق متوسط أو متوسط

كما أن العاملين الراغبين في النقل للعمل بالنيابات بمختلف المحافظات يستفيدون بالمزايا التالية :-


يتقاضى المنقولون كافة البدلات التي تصرف للعاملين بالنيابة العامة

۲. بالإضافة الى مزايا اخرى .

۳. يتقاضي المنقولون مستحقاتهم المالية والتي لا تقل عما كانوا يتقاضونه قبل النقل تقريبا

4. سيتم مراعاة التوزيع الجغرافي ( محل السكن ) للعاملين بحيث الحاق الموظف بالنيابة في محيط سكنه

كما أن   الشروط العامة للمتقدم هي 

النوع : ذكر / انٹی

السن :- لا يزيد المتقدم على 45 عاما وقت التقدم للإعلان

والمستندات المطلوبة 

1. بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم
۲. صورة من المؤهل الدراسي
۳. صورة من بطاقة الرقم القومي مدون عليها رقم الهاتف
. الموقف من التجنيد أو الخدمة العامة
5. موافقة جهة العمل علي النقل بالدرجة المالية
.موافقة الموظف على النقل للعمل بالنيابة العامة

تتقدم الطلبات بالإدارة المركزية للتنظيم والادارة بالدور الثامن بالهيئة الوطنية للإعلام وذلك في مدة 15 يوما من تاريخ الإعلان.
النيابة العامة تعلن عن حاجتها لموظفين لإدارات النيابات
النيابة العامة تعلن عن حاجتها لموظفين لإدارات النيابات
النيابة العامة تعلن عن حاجتها لموظفين لإدارات النيابات
النيابة العامة تعلن عن حاجتها لموظفين لإدارات النيابات
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النيابة العامة تعلن عن حاجتها لموظفين لإدارات النيابات

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