ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بمناسبة عيد الشرطة الـ69.. الإفراج عن 3022 من نزلاء السجون.. صور

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:27 م
الافراج بالعفو الشرطي
الافراج بالعفو الشرطي
Advertisements
مصطفي الرماح
نظم قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (2904) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

 كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم؛ حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (118) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 69 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو فى تلك المناسبة
بمناسبة عيد الشرطة الـ69.. الإفراج عن 3022 من نزلاء السجون.. صور
بمناسبة عيد الشرطة الـ69.. الإفراج عن 3022 من نزلاء السجون.. صور
بمناسبة عيد الشرطة الـ69.. الإفراج عن 3022 من نزلاء السجون.. صور
بمناسبة عيد الشرطة الـ69.. الإفراج عن 3022 من نزلاء السجون.. صور
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

أول إجراء من ترامب منذ مغادرته البيت الأبيض

أدلة جديدة.. نقص فيتامين د يزيد معدل الإصابة بفيروس كورونا

شاب يشوه وجه فتاة بمشرط لرفضها الارتباط به.. فيديو

الأهلي يصرف ٥٨ مليون جنيه مستحقات ومقدمات عقود لاعبي فريق الكرة

كيف بشّر الشيخ الشعراوي عبلة الكحلاوي بمغفرة ذنوب زوجها؟

لافتة ومميزة.. 10 صور تكشف جمال وأناقة ليلى أحمد زاهر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلب الأم.. تلقي بنفسها أمام سيارة مسرعة لإنقاذ ابنها وزوجها من الموت.. تفاصيل

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني.. خطوة بخطوة

نشرة الصحة والمرأة.. لقاح موديرنا فعال ضد السلالات المتحورة لفيروس كورونا.. وفوائد مذهلة لماسك الجزر والأفوكادو للبشرة