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تعليم

رئيس جامعة أسيوط: 19 حالة كورونا تخضع للعلاج بالمستشفى الرئيسي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:54 م
جامعة اسيوط
جامعة اسيوط
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إيهاب عمر
أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن وجود 19 حالة مرضية مصابة بفيروس كورونا تخضع للعلاج حاليًا بالمستشفى الجامعي الرئيسي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة جامعة أسيوط لمواجهة فيروس كورونا والمتضمنة تخصيص 82 سريرا مجانيا وخاصا بالمستشفى الرئيسي لعلاج مصابي كورونا و6 أسرة بمستشفى الأطفال للمصابين تحت سن 15 عامًا.

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وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن الحالات الخاضعة للعلاج حاليًا تتضمن 12 حالة مستقرة و7 حالات بالرعاية المركزة، وفيما يخص المسحات التي تجرى يوميًا للكشف عن الحالات الإيجابية.

وقال الدكتور علاء عطية إنه تم تخصيص نحو 18 سريرا بقسم الاستقبال العام وذلك لإجراء المسحات الطبية على المترددين على المستشفى الجامعي من المنتسبين للجامعة وأسرهم وكذلك الحالات المحولة من مستشفيات وزارة الصحة ، مشيرًا إلى أن معدل المسحات اليومي لا يتجاوز متوسطة 30 مسحة يوميًا يتم ثبوت نحو 10% منهم فقط إيجابية الإصابة بالفيروس.
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