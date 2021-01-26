رئيس جامعة أسيوط: 19 حالة كورونا تخضع للعلاج بالمستشفى الرئيسي

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن وجود 19 حالة مرضية مصابة بفيروس كورونا تخضع للعلاج حاليًا بالمستشفى الجامعي الرئيسي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة جامعة أسيوط لمواجهة فيروس كورونا والمتضمنة تخصيص 82 سريرا مجانيا وخاصا بالمستشفى الرئيسي لعلاج مصابي كورونا و6 أسرة بمستشفى الأطفال للمصابين تحت سن 15 عامًا.





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وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن الحالات الخاضعة للعلاج حاليًا تتضمن 12 حالة مستقرة و7 حالات بالرعاية المركزة، وفيما يخص المسحات التي تجرى يوميًا للكشف عن الحالات الإيجابية.



