شكري للنواب بعد الهجوم على أمريكا: مصر دولة ذات سيادة ولا تقبل التدخل في شئونها

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر لا تقبل التدخل في شئونها الداخلية، مشددا على أن مصر دولة ذات سيادة.









جاء ذلك في تعقيب الوزير خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الثلاثاء، على انتقادات النواب للولايات المتحدة الأمريكية وتدخلها في الشئون الداخلية لمصر تحت ذرائع حقوق الإنسان.











وقال سامح شكري إن هناك تصديا لأية محاولات للتدخل وهناك قنوات اتصال مع الدول لتوضيح مدى اهتمام مصر بحقوق الإنسان.









وأضاف أن مصر تلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وهذا ما يجعلنا نخضع للمراجعة الدورية في الأمم المتحدة لنطرح الالتزام الدستوري في مجال رعاية حقوق الإنسان.









وأشاد شكري بالجهد والدبلوماسية البرلمانية التي أخذت تتصاعد وتدعيم العلاقات الثنائية مع عدد من الدول.







