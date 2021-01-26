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اقتصاد

أرباح 1.6 مليار جنيه.. مؤشرات البورصة ترتفع بختام التعاملات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:49 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.203 مليار جنيه.
 
ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 11527 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2365 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 14082 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 4448 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 2354 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 3378 نقطة.
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