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برلمان

أبو العينين: الموقع الفريد لمصر يؤهلنا لعمل مراكز صيانة للطائرات العابرة.. ولابد من حملة ترويجية للطيران المصري بالخارج

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:43 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب
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فريدة محمد وماجدة بدوي ويوسف سامح عدسة خالد مشعل
هنأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، العاملين في قطاع الطيران؛ بمناسبة العيد القومي للطيران المدني، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

وطالب النائب أبو العينين، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان بحضور الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، "بالتفكير خارج الصندوق، والبحث من أجل تحقيق التنافسية العالمية واستغلال موقعنا الفريد، لتعظيم القيمة المضافة لقطاع الطيران المدني".

وأكد النائب أبو العينين، أن الموقع الفريد لمصر يؤهلنا إلى عمل مراكز لصيانة الطائرات العابرة، وكذلك "الترانزيت"، وهو الذي سيعوض خسائر الشركات.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن خسائر الطيران المدني على مستوى العالم 400 مليار دولار بسبب فيروس كورونا.

ولفت النائب أبو العينين، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الطيران الروسي، وهو ما يستببعه حركة أخرى، وعلينا معرفة مطالب الطيران الخارجي لإعادة تقييم المنظومة مرة أخرى.

وناشد وكيل مجلس النواب، تدشين حملة ترويجية للطيران المصري بالتزامن مع حملة الآثار في الخارج، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة في نقل البضائع من خلال النقل الجوي.

وحذر محمد أبو العينين، من قيام بعض الدول باستغلال الموقف الحالي لمصر وسرقة حقوقنا، قائلًا "هناك من يسرق حقوقنا رغم أن موقعنا أفضل".

أبو العينين: الموقع الفريد لمصر يؤهلنا لعمل مراكز صيانة للطائرات العابرة.. ولابد من حملة ترويجية للطيران المصري بالخارج
أبو العينين: الموقع الفريد لمصر يؤهلنا لعمل مراكز صيانة للطائرات العابرة.. ولابد من حملة ترويجية للطيران المصري بالخارج
أبو العينين: الموقع الفريد لمصر يؤهلنا لعمل مراكز صيانة للطائرات العابرة.. ولابد من حملة ترويجية للطيران المصري بالخارج
أبو العينين: الموقع الفريد لمصر يؤهلنا لعمل مراكز صيانة للطائرات العابرة.. ولابد من حملة ترويجية للطيران المصري بالخارج
أبو العينين: الموقع الفريد لمصر يؤهلنا لعمل مراكز صيانة للطائرات العابرة.. ولابد من حملة ترويجية للطيران المصري بالخارج
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