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محافظات

محافظ بني سويف: اختيار 65 قرية ضمن المشروع الرئاسي لتطوير الريف

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:35 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأن المحافظة سوف تشهد نقلة خدمية كبيرة ضمن المشروع القومي لتنمية ريف مصر ، والذي وجه به الرئيس  عبد الفتاح السيسي  ، حيث تم خلال المرحلة الأولى اختيار 65 قرية  والتي سيتم استكمال الخدمات بها في مختلف القطاعات خاصة الصرف الصحي والطرق والتعليم والصحة. 

وأشار المحافظ إلى خطوات هامة وعملية في هذا المجال ، حيث تم تشكيل مجموعات عمل وفرق ميدانية تضم شبابًا من البرنامج الرئاسي ووحدة الرصد الميداني  وشباب تأهيل وتمكين  وممثليين من شباب القرى التي سيتم تنفيذها المشروعات بها ، للرصد الدقيق والحوار المجتمعي  مع أهالي القرى المعنية ، بجانب أنه تم تشكيل لجان مختصة بتنفيذ المبادرة  تضم كافة الجهات المعنية والجهات المعاونة. 

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جاء ذلك خلال حضوره اجتماع مجلس اجتماع جامعة بني سويف،والذي شهد حضور الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة والسادة الأساتذة نواب رئيس الجامعة  للقطاعات المختلفة  وعمداء الكليات أعضاء هيئة التدريس وباقى أعضاء المجلس. 

حيث تابع المحافظ حديثه  عن مبادرة  تنمية القرى ، مؤكداُ على أهمية التعاون في مجال التنمية الثقافية والفكرية للقرى المستهدف تطويرها ، وذلك ليكون المواطن  شريكًا أساسيًا في أعمل التطوير ، وليكون التطوير  شاملًا لكافة الجوانب  الخدمية والتنموية والفكرية. 


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