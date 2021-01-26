مؤمن أم مرتد.. محطات في حياة المذيع الكويتي محمد المؤمن الذي اعتنق المسيحية





محمد المؤمن فاجأ المجتمع الكويتي بقراره الذي نزل كالصاعقة على متابعيه دون أن يبدي قبل ذلك مقدمات لهذا التحول المصيري في حياته معللا أن الاديان جميعها تدعو للإيمان بالخالق العظيم.





جرأة الإعلان





وبجرأة معتادة ولغة واضحة واجه محمد المؤمن الملايين من متابعيه مُعلنا " تصلّبت .. عرفت ما هو الرب .. فهمت الحياة وعشت" متوعدا بالهجوم بالمثل على من يهاجمه أو ينتقد قراره.





وكتب أحد المغردين في تغريدة مصاحبة للفيديو "مشكلتنا بالعالم العربي ما زالت قائمة وهي عدم إحترام قرار أي شخص بحياته وتركه في حاله لازم شغل الوصاية على بعضنا واللقافة تعلموا إحترام حرية الآخرين مهما كانت وبالنهاية الأديان السماوية هدفها واحد وهو الإيمان بأن هناك إله عظيم خلقنا جميعًا وخلق هذا الكون العظيم".





من هو محمد المؤمن





يعتبر محمد المؤمن من أشهر المذيعين في الكويت الذين يتسمون بالجرأة والفصاحة وسلامة اللغة وتعبيرات الجسد، ويظهر ذلك من خلال موضوعاته التي يطرحها والتي تهتم بالمجتمع والعادات الكويتية بشكل أساسي، وهو فيد حمد المؤمن مؤسس الإذاعة الكويتية.





ويمتد تاريخ المؤمن الإعلامي إلى اكثر من 15 عاما قدم خلالها النشرات الإخبارية في التلفزيون الكويتي وبعض من البرامج في قناة الراي وقناة ATV الكويتية وأشهرها برنامج نقطة خلاف.





وخاض المؤمن خلال عمله الإعلامي في صلب موضوعات جدلية أسست له شعبية كبيرة وعلى رأسها الموضوعات الخاصة بقوانين المراة في الكويت والعالم العربي، فضلا عن تخصص الرجال في مجالات أزياء المراة وموقف العادات والتقاليد من تلك المهنة.





ردود أفعال الجمهور





تباينت ردود أفعال المتابعين لمحمد المؤمن فمنهم من اعتبر أن قراره حرية شخصية تنسحب على ذاته فقط، وبعضهم هاجمه واستنكر عليه تسميته بـ محمد والمؤمن معا.





وقال أحد المتابعين مساندا المؤمن "احترام حرية الآخرين هي أهم شي نحتاج نتعلمه" بينما رد عليه آخر " هذا رده عن الاسلام مو حريه ياابو الحريات".





واستمرار للجدل قال أحدهم " أستغرب ممن ينادي بقتله وكأنه ارتكب جرم أو سفك دم أحد، لماذا هذا التشوه في نفوسكم وعنفكم، الرجل غير دينه، هل تعدى على أحد؟ ليه شعل العصابات دا؟ اليس (الله) هو من قال لا إكراه في الدين؟ أم أنكم لا تؤمنون بدين السلام؟" ورد آخر "الهدف توحيد الله سبحانه وتعالى وكل الديانات نزلها رب العالمين لتوحيده واتمنى له الهدايه باذن الله ".





فيما كتب متابع آخر ردا على تلك التعليقات " كلامك عن أحترام حرية الآخرين قد يشجع الكثير من ممن لا يفقه في الدين شئ، وخاصة الجزء الآخير منه، ألا تعلم أن الدين عند الله الأسلام، خروجه عن الأسلام لا يعنينا في شئ ، ولكن نحب أن ننصح غيرنا عندما نراه يحيد عن الطريق، والنصح لا يعتبر تدخل في الخصوصية !".

لم تزل مواقع التواصل الاجتماعي تتابع بمزيد من الجدل قصة المذيع الكويتيت محمد المؤمن الذي ارتد عن الإسلام باعتناقه للمسيحية وغعلانه ذلك من خلال مقطع فيديو على موقع التغريدات القصيرة تويتر.