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أخبار العالم

إثيوبيا تصعد الأمر.. مستشار حمدوك: نرفض الحديث عن أي نزاع حدودي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:46 م
النزاع على الحدود
النزاع على الحدود السودانية والإثيوبية
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شيماء مصطفى
أكد جمعة كندة، مستشار رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن الجيش ملتزم بعدم التصعيد مع إثيوبيا.

وأضاف "كندة"، في تصريحات لشبكة "العربية" اليوم، الثلاثاء، أن إثيوبيا تحاول تحويل مسألة الحدود إلى قضية نزاع، لافتا إلى أن الخرطوم ترفض أي حديث عن نزاع أو ترسيم حدودي.

وأشار إلى أن الجيش السوداني لم يدخل إلى الأراضي الإثيوبية، مؤكدا أنه ينتشر ضمن أراضيه وليس في أراض متنازع عليها.

وكان مسئول سوداني، قال في وقت سابق، إن الحكومة السودانية ستتجه للتحكيم الدولي حال فشل الوساطة مع إثيوبيا، على خلفية القصف الذي شهدته الحدود بين البلدين أمس، الأحد. 

فيما قال وزير الدفاع السوداني، ياسين إبراهيم، أمس الاثنين، إن الهجمات الإثيوبية الأخيرة على الجيش السوداني، هجرت سكان 30 قرية من منطقة الفشقة، مؤكدًا أنه لا بد من الربط بين مفاوضات سد النهضة وبين ما يدور على الحدود مع إثيوبيا.

وأضاف "إبراهيم"، في تصريحات لقناة "العربية": "لا يوجد نزاع حدودي مع إثيوبيا حتى نتفاوض بشأنه، والجيش الإثيوبي يقاتل في المناطق الحدودية وليس المليشيات".

وتابع "حدودنا مع أثيوبيا واضحة ومنصوص عليها في اتفاقات دولية، وعلى إثيوبيا الكف عن شن هجمات على المدنيين في الفشقة".

واستطرد "الجيش فرض سيطرته على مناطق سودانية على الحدود مع إثيوبيا"، لافتًا إلى أن إثيوبيا تماطل في قضيتي سد النهضة والحدود، وأنها تهاجم المدنيين لطردهم من قرى الفشقة.

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