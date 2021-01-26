اقتصاد الإمارات .. 79.6 مليار درهم أصول أجنبية جديدة في رصيد البنوك الوطنية خلال 11 شهرا

ارتفع رصيد البنوك الوطنية من الأصول الأجنبية بمقدار 79.6 مليار درهم خلال 11 شهرا من العام 2020، محققا بذلك زيادة نسبتها 12.3% مقارنة مع اجمالي رصيدها في نهاية العام 2019 وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن مصرف الامارات المركزي.
وفي ظل هذا النمو الكبير المسجل فقد قفز اجمالي الرصيد التراكمي من الاصول الأجنبية لدى البنوك الوطنية الى نحو 723.1 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر من العام 2020 .
أقرأ ايضا...أرباح 1.6 مليار جنيه.. مؤشرات البورصة ترتفع بختام التعاملات
وتشكل الأصول الأجنبية نحو 25.8% من اجمالي رصيدها التراكمي لجميع أصول البنوك الوطني التي بلغت قيمتها نحو 2.797 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي بحسب ما تظهره ارقام المصرف المركزي.
ويتضح أن قيمة الأصول الأجنبية المستحقة من الفروع الخارجية والمستحقة من فروع خارجية أخرى بلغت 283.7 مليار درهم، تشكل نحو 40% من اجمالي الأصول الأجنبية لدى البنوك الوطنية وتوزع بقية المبلغ على بند الضمانات والائتمان لغير المقيمين واصول اجنبية أخرى.
وفي ظل هذا النمو الكبير المسجل فقد قفز اجمالي الرصيد التراكمي من الاصول الأجنبية لدى البنوك الوطنية الى نحو 723.1 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر من العام 2020 .
أقرأ ايضا...أرباح 1.6 مليار جنيه.. مؤشرات البورصة ترتفع بختام التعاملات
وتشكل الأصول الأجنبية نحو 25.8% من اجمالي رصيدها التراكمي لجميع أصول البنوك الوطني التي بلغت قيمتها نحو 2.797 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي بحسب ما تظهره ارقام المصرف المركزي.
ويتضح أن قيمة الأصول الأجنبية المستحقة من الفروع الخارجية والمستحقة من فروع خارجية أخرى بلغت 283.7 مليار درهم، تشكل نحو 40% من اجمالي الأصول الأجنبية لدى البنوك الوطنية وتوزع بقية المبلغ على بند الضمانات والائتمان لغير المقيمين واصول اجنبية أخرى.