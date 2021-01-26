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توك شو

سعاد سليمان موديل فى شارع شريف.. ومدكور: ياأرض اتهدي ما عليكي قدي.. شاهد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:54 م
الكاتبة سعاد سليمان
الكاتبة سعاد سليمان
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فرح علاء الخولي
ظهرت الكاتبة سعاد سليمان مع الاعلامي شريف مدكور في حلقة اليوم من برنامج "شارع شريف"، المذاع على قناة "الحياة"، وتمنت ان تتعلم طريقة السير كموديل" على الـ" كات واك"، و قائلة مازحة: "انا اتفقت مع ايرا وهي هتعلمني امشي ازاي وهتاخدني معاها ابقى موديل، وهي قالتلي انها موافقة".

وضحك شريف مدكور، ومازحها: "طيب قومي كده وجربي"، "ونبي لا انت نايمة"، وردت عليه قائلة: "انا اللي جبتوا لنفسى"، وبدأت ان تسير كموديل"، فعلق : "يا ارض اتهدي ما عليكي قدي".

سعاد سليمان.. بنت الجنوب المنسي والتي ولدت في الإسكندرية واستقرت بالقاهرة، صاحبة رواية "شهوة الملائكة"، "آخر المحظيات"، "هبات ساخنة" تروي للدستور بعض من شغفها بالكتابة والحياة.

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