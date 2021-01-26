خالد الغندور يوجه صدمة لـ جماهير الزمالك بشأن رحيل مصطفى محمد

أكد الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك والمنتخب السابق، أن رحيل مصطفى محمد نجم فريق الزمالك بات قريبا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لـ الدوري الفرنسي.





وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، "نادي سانت إيتيان الفرنسي يدخل بقوة لشراء مصطفى محمد".



وكان نادي الزمالك، رفض مؤخرًا انتقال مصطفى محمد إلى نادي سانت إيتيان؛ ردًا على تصريحات "رولاند لومير"، رئيس النادي الفرنسي الاستفزازية، وتهديده مسئولي نادي الزمالك، بالكشف عن أسماء أشخاص داخل القلعة البيضاء، طلبوا عمولات من أجل إنهاء الصفقة.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ مصطفى 2.5 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.



