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رياضة

قبل مواجهتهما غدا بدور الثمانية لمونديال اليد .. مشوار منتخبي الفراعنة والدنمارك في البطولة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:40 م
صدى البلد
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ريهام بكير
يلتقي عند الساعة السادسة والنصف مساء غد الأربعاء منتخبنا الوطني لكرة اليد، مع نظيره الدنماركي، حامل اللقب بالصالة المغطاة باستاد القاهرة في مباراة دور الثمانية لمونديال بطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليا في مصر.

ونستعرض مشوار لقاءات المنتخبين خلال البطولة ، حتى وصولهما لمباراة غد .

وخاض منتخبنا الوطني، 6مباريات، ثلاثة منها في دوري المجموعات، الدور الأول، حقق الفوز في مباراتين ، الاولى امام تشيلي 35-29
والثانية أمام مقدونيا 38- 19 بينما خسر المباراة الثالثة أمام السويد23- 24

وتأهل للدور الرئيسي، ليخوض ثلاث مباريات، حقق الفوز في مباراتين ، أمام روسيا، 28-23 ، والثانية أمام بيلا روسيا وفاز عليه، 35-26، وتعادل في المباراة الثالثة أمام سليوفينيا 25-25 مفرطا بغرابة شديدة في فوز مستحق، ليتأهل كثاني للمجموعة لدور ربع النهائي .

أما منتخب الدنمارك حامل ، لقب النسخة الماضية 2019 ، فقد خاض 6 مباريات ، في دوري المجموعات، والدور الرئيسي، فاز فيها جميعا محققا العلامة الكاملة.

وفاز المنتخب الدنماركي في دوري المجموعات على كل من  البحرين 34-10 ، والكونغو الديمقراطية39-19 و الأرجنتين31-20 .

وفي الدور الرئيسي ، فاز على كل من قطر 32-23 ، و اليابان  34-27 ، وكرواتيا 38-26 ليتأهل اول مجموعته ليواجه المنتخب المصري  بدور ربع النهائي في المباراة المرتقبة بينهما غدا الاربعاء.
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