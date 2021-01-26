صناعة القرار في الأزمنة الحرجة.. التنظيم الذاتي

نظرية التنظيم الذاتي ( SRT ) هي نظام للإدارة الشخصية الواعية التي تتضمن عملية توجيه أفكار الفرد وسلوكياته ومشاعره للوصول إلى الأهداف. يتكون التنظيم الذاتي من عدة مراحل ويجب أن يعمل الأفراد كمساهمين في دوافعهم وسلوكهم وتطورهم ضمن شبكة من التأثيرات المتفاعلة المتبادلة. يقول روي بوميستر، أحد علماء النفس الاجتماعي البارزين الذين درسوا التنظيم الذاتي ، أنه يحتوي على أربعة مكونات: معايير السلوك المرغوب ، والدافع للوفاء بالمعايير ، ومراقبة المواقف والأفكار التي تسبق كسر المعايير المذكورة وأخيرًا ، قوة الإرادة.







طور بوميستر مع زملائه الآخرين ثلاثة نماذج للتنظيم الذاتي مصممة لشرح إمكانية الوصول المعرفي: 1- التنظيم الذاتي باعتباره بنية المعرفة 2- أو القوة 3- أو المهارة. تم إجراء دراسات لتحديد أن نموذج القوة ووجد لأنه مورد محدود في الدماغ ويمكن أن يحدث قدر معين فقط من التنظيم الذاتي حتى يتم استنفاد هذا المورد. يمكن تطبيق SRT على: السيطرة على الانفعالات ، وإدارة الرغبات قصيرة المدى. الأشخاص الذين يعانون من انخفاض التحكم في الاندفاع هم عرضة للتصرف بناءً على الرغبات الفورية. هذا هو أحد الطرق لمثل هؤلاء الأشخاص ليجدوا طريقهم إلى السجن حيث تحدث العديد من الأعمال الإجرامية في خضم هذه اللحظة. بالنسبة للأشخاص غير العنيفين ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الأصدقاء من خلال نوبات الإهمال ، أو المشاكل المالية الناتجة عن إجراء الكثير من عمليات الشراء المندفعة. و التحيز المعرفي يعرف وهم السيطرة . إلى الحد الذي يكون فيه الناس مدفوعين بأهداف داخلية معنية بممارسة السيطرة على بيئتهم ، فإنهم سيسعون إلى إعادة تأكيد السيطرة في ظروف الفوضى أو عدم اليقين أو الإجهاد. إذا فشلت السيطرة الحقيقية ، فإن إحدى استراتيجيات المواجهة ستكون التراجع عن الصفات الدفاعية للسيطرة - مما يؤدي إلى أوهام السيطرة .





يتكون SRT من عدة مراحل. أولًا ، يراقب المريض عن عمد سلوكه ويقيم كيف يؤثر هذا السلوك على صحة الفرد. إذا لم يتحقق التأثير المطلوب ، يغير المريض سلوكه الشخصي. إذا تحقق التأثير المطلوب ، يقوم المريض بتعزيز التأثير من خلال استمرار السلوك. نهج آخر هو أن يدرك المريض مشكلة صحية شخصية ويفهم العوامل التي تنطوي عليها هذه المشكلة. يجب أن يقرر المريض خطة عمل لحل المشكلة الصحية. سيحتاج المريض إلى مراقبة النتائج عن عمد من أجل تقييم الآثار ، والتحقق من أي تغييرات ضرورية في خطة العمل. هناك عامل آخر يمكن أن يساعد المريض في الوصول إلى هدفه الخاص من الصحة الشخصية وهو ربط المريض بما يلي: مساعدتهم على معرفة وجهات النظر الشخصية / المجتمعية للمرض ، وتقييم المخاطر التي ينطوي عليها ، ومنحهم إمكانية حل المشكلات / مهارات التأقلم . أربعة مكونات للتنظيم الذاتي وصفها ) هي:





1- المعايير : للسلوك المرغوب.

2- الدافع : لتلبية المعايير.

3- المراقبة : للمواقف والأفكار التي سبقت كسر المعايير.

4- قوة الإرادة : القوة الداخلية للسيطرة على الحوافز

كان هناك العديد من الباحثين وعلماء النفس والعلماء الذين درسوا عمليات التنظيم الذاتي. قام ألبرت باندورا في علم النفس المعرفي بمساهمات كبيرة تركز على اكتساب السلوكيات التي أدت إلى نظرية المعرفية الاجتماعية ونظرية التعلم الاجتماعي . جمع عمله بين المكونات السلوكية والمعرفية التي خلص فيها إلى أن "البشر قادرون على التحكم في سلوكهم من خلال عملية تعرف باسم التنظيم الذاتي". أدى ذلك إلى عمليته المعروفة التي اشتملت على: الملاحظة الذاتية والحكم والاستجابة الذاتية. الملاحظة الذاتية (المعروفة أيضًا باسم الاستبطان) هي عملية تتضمن تقييم أفكار الفرد ومشاعره ، وتحفيز الفرد على العمل نحو تحديد الأهداف والتأثر بالتغييرات السلوكية. يشمل الحكم الفرد الذي يقارن أدائه بمعاييره الشخصية أو التي تم إنشاؤها.







أخيرًا ، يتم تطبيق الاستجابة الذاتية ، حيث قد يكافئ الفرد أو يعاقب نفسها على النجاح أو الفشل في تلبية المعايير (المعايير). أحد الأمثلة على الاستجابة الذاتية هو مكافأة الفرد بقطعة إضافية من الفطيرة على الأداء الجيد في الاختبار. يعتقد ليف فيجوتسكي ، وهو عالم نفس روسي وكان له تأثير كبير على ظهور البنائية ، أن التنظيم الذاتي ينطوي على تنسيق العمليات المعرفية مثل التخطيط والتوليف وصياغة المفاهيم؛ ومع ذلك ، فإن هذا التنسيق لا يتم بشكل مستقل عن البيئة الاجتماعية للفرد وثقافته. في الواقع ، التنظيم الذاتي يشمل الاستيعاب التدريجي للغة والمفاهيم.





كنظرية تمت دراستها على نطاق واسع ، تأثرت SRL أيضًا بشكل كبير من قبل عالم النفس الاجتماعي المعروف Roy Baumeister . ووصف القدرة على التنظيم الذاتي بأنها محدودة القدرة ومن خلال ذلك صاغ مصطلح استنفاذ الأنا . المكونات الأربعة لنظرية التنظيم الذاتي التي وصفها Roy Baumeister هي معايير السلوك المرغوب ، والدافع للوفاء بالمعايير ، ومراقبة المواقف والأفكار التي تسبق كسر المعايير وقوة الإرادة ، أو القوة الداخلية للتحكم في الدوافع. في ورقة بوميستر بعنوان فشل التنظيم الذاتي: نظرة عامة ، أعرب عن أن التنظيم الذاتي معقد ومتعدد الأوجه. يضع بوميستر "مكوناته الثلاثة" للتنظيم الذاتي وصاغ حالة فشل التنظيم الذاتي. تم إجراء العديد من الدراسات لاختبار المتغيرات المختلفة المتعلقة بالتنظيم الذاتي. درس ألبرت باندورا التنظيم الذاتي قبل وبعد وأثناء الاستجابة. لقد خلق مثلث الحتمية المتبادلة الذي يشمل السلوك والبيئة والشخص (العوامل المعرفية والعاطفية والجسدية) التي تؤثر جميعها على بعضها البعض. وخلص باندورا إلى أن عمليات تحقيق الهدف والتحفيز تنبع من تفاعل متساوٍ بين المراقبة الذاتية ورد الفعل الذاتي والتقييم الذاتي والفعالية الذاتية.







بالإضافة إلى عمل باندورا ، أجرى علماء النفس مورافين وتيس وباوميستر دراسة لضبط النفس كمورد محدود. اقترحوا أن هناك ثلاثة نماذج متنافسة للتنظيم الذاتي: التنظيم الذاتي كقوة ، وبنية معرفية ومهارة. في نموذج القوة، أشاروا إلى أنه من الممكن اعتبار التنظيم الذاتي قوة لأنه يتطلب قوة إرادة وبالتالي فهو مورد محدود. يمكن عندئذٍ تفسير الفشل في التنظيم الذاتي باستنفاذ هذا المورد. بالنسبة للتنظيم الذاتي كهيكل معرفي ، فقد افترضوا أنه يتضمن قدرًا معينًا من المعرفة لممارسة ضبط النفس ، كما هو الحال مع أي تقنية مكتسبة ، يمكن تفسير الفشل في التنظيم الذاتي من خلال المعرفة غير الكافية. أخيرًا ، يشير النموذج الذي ينطوي على التنظيم الذاتي كمهارة إلى أن التنظيم الذاتي يتراكم بمرور الوقت ولا يمكن تقليصه ؛ لذلك ، فإن الفشل في بذل الجهد يمكن تفسيره بنقص المهارات.







أجرى Dewall و Baumeister و Gailliot و Maner سلسلة من التجارب لإرشاد المشاركين لأداء مهام استنفاذ الأنا لتقليل مورد التنظيم الذاتي في الدماغ ، الذي افترضوا أنه جلوكوز . وشمل ذلك المهام التي تتطلب من المشاركين التخلص من عادة مألوفة ، حيث يقرؤون مقالًا وكلمات محاطة بدائرة تحتوي على الحرف "e" للمهمة الأولى ، ثم طُلب منهم كسر هذه العادة عن طريق أداء مهمة ثانية حيث قاموا بوضع دائرة حول الكلمات التي تحتوي على الحرف "e". و / أو "أ". بعد هذه التجربة ، تم تعيين المشاركين بشكل عشوائي إما في فئة الجلوكوز ، حيث شربوا كوبًا من عصير الليمون المصنوع من السكر ، أو المجموعة الضابطة ، مع عصير الليمون المصنوع من سبليندا. ثم سئلوا عن احتمالية مساعدة أشخاص معينين في مواقف افتراضية ،الأقارب وغير الأقارب وجدت أن استبعاد ذوي القربى، كان الناس على الأرجح أقل من ذلك بكثير لمساعدة شخص في حاجة لو كانوا في السيطرة على المجموعة (مع سكر الريجيم) مما لو كانوا قد تتجدد الدماغ إمدادات الجلوكوز مع عصير الليمون تحتوي على السكر الحقيقي. تدعم هذه الدراسة أيضًا نموذج التنظيم الذاتي كقوة لأنها تؤكد أنه مورد محدود. توسع بوميستر وزملاؤه في هذا الأمر وحددوا المكونات الأربعة للتنظيم الذاتي. وتشمل هذه معايير السلوك المرغوب ، والدافع للوفاء بهذه المعايير ، ومراقبة المواقف والأفكار التي تسبق كسر المعايير وقوة الإرادة .





يتضمن التحكم في الانفعالات في التنظيم الذاتي الفصل بين دوافعنا المباشرة ورغباتنا طويلة المدى. يمكننا التخطيط وتقييم أفعالنا والامتناع عن القيام بأشياء نأسف عليها. تظهر الأبحاث أن التنظيم الذاتي هو قوة ضرورية للرفاهية العاطفية. يؤدي انتهاك أعمق قيم المرء إلى الشعور بالذنب ، مما يقوض الرفاهية. ينطوي وهم السيطرة على الأشخاص الذين يبالغون في تقدير قدرتهم على التحكم في الأحداث. على سبيل المثال ، عند حدوث حدث ما ، قد يشعر الفرد بإحساس أكبر بالسيطرة على النتيجة التي من الواضح أنه لا يؤثر عليها. هذا يؤكد أهمية تصور السيطرة على أحداث الحياة. علما ان التعلم المنظم ذاتيًا هو عملية التحكم وتقييم تعلم الفرد وسلوكه.







يؤكد هذا على سيطرة الفرد الذي يراقب ويوجه وينظم الإجراءات نحو أهداف المعلومات. في التنظيم الذاتي لتحقيق الهدف يتم وصفه بشكل عام في هذه المكونات الأربعة للتنظيم الذاتي. المعايير ، وهو السلوك المرغوب. الدافع لتلبية المعايير. المراقبة والمواقف والأفكار التي تسبق كسر المعايير. قوة الإرادة ، القوة الداخلية للسيطرة على الحوافز. يتعامل سلوك المرض في التنظيم الذاتي مع قضايا التوتر التي تنشأ بين التمسك بالقيم والأهداف المهمة والتخلي عنها لأنها مهددة بعمليات المرض. أيضًا الأشخاص الذين لديهم مهارات تنظيم ذاتي ضعيفة لا ينجحون في العلاقات أو لا يمكنهم شغل وظائف. يصف سايت حالات الإخفاق في التنظيم الذاتي في فئتين: تحت التنظيم وسوء التنظيم. تحت التنظيم هو عندما يفشل الناس في السيطرة على أنفسهم بينما يتعامل سوء الفهم مع سوءالتنظيم. يمكن تطبيق التنظيم الذاتي على العديد من جوانب الحياة اليومية ، بما في ذلك المواقف الاجتماعية وإدارة الصحة الشخصية والتحكم في الانفعالات والمزيد. نظرًا لأن نموذج القوة مدعوم بشكل عام ، يمكن إجراء مهام استنفاذ الأنا لفرض ضرائب مؤقتة على مقدار قدرات التنظيم الذاتي في دماغ الشخص. يُنظَر إلى أن استنفاذ التنظيم الذاتي مرتبط بالاستعداد لمساعدة المحتاجين ، باستثناء أفراد أقارب الفرد.