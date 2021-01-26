شاهد.. الشرطة البريطانية تقتحم سبوع طفل.. تفاصيل

كشفت لقطات فيديو مثيرة لحظة اقتحام الشرطة لمنزل به 20 شخصًا كانوا يحتفلون بسبوع طفل حديث الولادة.

تظهر لقطات التي صورتها كاميرات الشرطة البريطانية وهم يدخلون المنزل في هورنشيرش بشرق لندن يوم الأحد ليجدون مجموعة جالسة حول طاولة مغطاة بالطعام وخلطة بقوس من البالونات في أحد طرفي الغرفة.

وكان تم الإبلاغ عن المنظمين ، وهما رجلان يبلغان من العمر 22 و 44 عامًا ، لخرقهما قواعد الإغلاق ويواجهان الآن غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني لكل منهما.

كان من بين الضيوف في الحفلة أطفال صغار ومراهقون ، وكذلك أشخاص في أواخر الأربعينيات من العمر.

قال كبير المشرفين ستيفن كلايمان ، من وحدة القيادة الأساسية للمنطقة الشرقية لشرطة لندن " حضر هذا التجمع أشخاص من مختلف الأعمار ومن أسر مختلفة.