ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كيف تحمي نفسك من الإصابة بـ كورونا عن طريق "عشر قطرات تحت اللسان".. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:17 م
قطره تحمي كورونا
قطره تحمي كورونا
Advertisements
إبراهيم القادري
عرضت قناة العربية فيديو لقطرة يتم وضع 10 نقاط منها تحت اللسان تحميك من كورونا مؤكدا ان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كشف عن العقار"المعجزة".

وأكد نيكولاس مادورو ان هذا العقار ينهي خطر الإصابة بفيروس كورونا "بعشرة قطرات تحت اللسان" عند استخدامها كل 4 ساعات لافتا ان هذا العقار يسمي "كارفاتيفير" ونسبة نجاحة 100% .

مادورو أشار الى حصول العقار على التصريح الرسمي للبلاد لافتا الي ان هذا العقار تم إنتاجه بعد دراسات اكلينيكية وعلمية استمرت 9 أشهر شملت تجارب على مرضى بحالات متوسطة وشديدة الإصابة بفيروس كورونا .



Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مادورو يعلن استعداده للتنحي في حال فوز المعارضة الفنزويلية بالانتخابات البرلمانية

الرئيس الفنزويلي يؤيد إطلاق حوار وطني شامل بعد الانتخابات البرلمانية

مادورو عدو ترامب اللدود يقدم عرضًا لـ بايدن لبدء صفحة جديدة

ترشيحاتنا

انخفاض 5 درجات .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. فيديو

شاهد .. مراسم تتويج سيدات الأهلي بـ سوبر السلة للمرة الأولى في تاريخ النادي

أبو جريشة: محمد محمود لاعب الأهلي يرحب بالانتقال إلى الإسماعيلي

سوء الأحوال الجوية السبب .. تحذير عاجل لـ الدفاع المدني السعودي

أمثالك عايزين يضيعوا البلد.. رواد السوشيال ميديا يفتحون النار على منى سيف

طريقة عمل البقلاوة للشيف شربيني .. 4 وصفات أبرزها الشوكولاتة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تختبر اكسبديشن 2022 في الولايات المتحدة الأمريكية .. صور

7 أطعمة ضرورية لتنظيف الشرايين ومنع النوبات القلبية

احذري الإكريليك.. أبرز 6 نصائح للعناية بأظافرك