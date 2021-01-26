كيف تحمي نفسك من الإصابة بـ كورونا عن طريق "عشر قطرات تحت اللسان".. فيديو

عرضت قناة العربية فيديو لقطرة يتم وضع 10 نقاط منها تحت اللسان تحميك من كورونا مؤكدا ان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كشف عن العقار" ". قناةالمعجزة





وأكد نيكولاس مادورو ان هذا العقار ينهي خطر الإصابة بفيروس كورونا "بعشرة قطرات تحت اللسان" عند استخدامها كل 4 ساعات لافتا ان هذا العقار يسمي "كارفاتيفير" ونسبة نجاحة 100% .





مادورو أشار الى حصول العقار على التصريح الرسمي للبلاد لافتا الي ان هذا العقار تم إنتاجه بعد دراسات اكلينيكية وعلمية استمرت 9 أشهر شملت تجارب على مرضى بحالات متوسطة وشديدة الإصابة بفيروس كورونا











