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محافظات

وكيل صحة القليوبية وأطباء بمستشفى قها للعزل يتلقون لقاح كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:59 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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إبراهيم الهوارى
بدأ اليوم الأطباء والعاملون بمستشفى قها للعزل الصحي بمحافظة القليوبية تلقي جرعات اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا. 


جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وقيادات المديرية وتضمن اللقاح حقنة مجهزة من الوزارة، يتم أخذها بالذراع ولا تسبب أي آلم حيث تلقاها عدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى اليوم.

من ناحية اخرى تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم مستشفي كفر شكر المركزى موجهًا ببدء التشغيل التجريبي للمستشفى واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد اعتبارا من يوم الخميس المقبل بعد ضخ الاوكسجين وملئ تنك المستشفى بسعة 10000 لتر.

واكد الهجان ان مستشفى كفر شكر المركزى تعد أحد أهم المشروعات الصحية التى يجري تنفيذها على أرض محافظة القليوبية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحلال وتجديد عدد 31 مستشفي على مستوى الجمهورية حيث يوجد بمحافظة القليوبية 5 مستشفيات يتم العمل على إنشائها و إحلالها وتجديدها ضمن المبادرة بتكلفة تتعدى الـ مليار جنيه وهي تشمل مستشفيات كفر شكر المركزى وقها المركزى والخانكة المركزي والقناطر الخيرية المركزى و طوخ المركزى.

واشار المحافظ الى انه تم الانتهاء من جميع اعمال تطوير المستشفى بنسبة 100% بتكلفة بلغت 300 مليون جنيه وتم فرش المستشفي وتجهيزها بالمعدات وتوصيل الاوكسجين وأجهزة تحاليل ومزودة بكافة الإمكانيات الصحية والطبية المتطورة لتقدم خدمة طبية متقدمة نحو 200 ألف نسمة تخدم مدينة كفر شكر والمدن المجاورة.

يذكر أن مستشفى كفر شكر مقام على مساحة كلية تصل إلى 24 ألف م2 وتبلغ مساحة المباني نحو 13 ألف م2 من إجمالي المساحة الكلية وتضم 68 أسرة، بالإضافة إلى 14 سرير رعاية و28 سرير طوارئ، و4 غرف عمليات، و42 سرير كلى مجهزا بماكينات الغسيل الكلوي، و28 حضانة للأطفال المبتسرين.

كما تضم تخصصات الباطنة، والأطفال، والجراحة (عامة- عظام- عيون- مسالك- أسنان- أوعية دموية- مخ وأعصاب)، بالإضافة إلى تخصصات النساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، وجراحة المسالك، واﻷمراض الجلدية، والأنف واﻷذن، والأطفال المبتسرين، والرعاية المركزة، والعلاج الطبيعي.
وكيل صحة القليوبية وأطباء بمستشفى قها للعزل يتلقون لقاح كورونا
وكيل صحة القليوبية وأطباء بمستشفى قها للعزل يتلقون لقاح كورونا
وكيل صحة القليوبية وأطباء بمستشفى قها للعزل يتلقون لقاح كورونا
وكيل صحة القليوبية وأطباء بمستشفى قها للعزل يتلقون لقاح كورونا
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