ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الخميس المقبل.. بدء التشغيل التجريبي لمستشفى كفر شكر المركزى |صور

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:55 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم مستشفي كفر شكر المركزى موجهًا ببدء التشغيل التجريبي للمستشفى واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد اعتبارا من يوم الخميس المقبل بعد ضخ الاوكسجين وملئ تنك المستشفى بسعة 10000 لتر.


واكد الهجان ان مستشفى كفر شكر المركزى تعد أحد أهم المشروعات الصحية التى يجري تنفيذها على أرض محافظة القليوبية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحلال وتجديد عدد 31 مستشفي على مستوى الجمهورية حيث يوجد بمحافظة القليوبية 5 مستشفيات يتم العمل على إنشائها و إحلالها وتجديدها ضمن المبادرة بتكلفة تتعدى الـ مليار جنيه وهي تشمل مستشفيات كفر شكر المركزى وقها المركزى والخانكة المركزي والقناطر الخيرية المركزى و طوخ المركزى.

واشار المحافظ الى انه تم الانتهاء من جميع اعمال تطوير المستشفى بنسبة 100% بتكلفة بلغت 300 مليون جنيه وتم فرش المستشفي وتجهيزها بالمعدات وتوصيل الاوكسجين وأجهزة تحاليل ومزودة بكافة الإمكانيات الصحية والطبية المتطورة لتقدم خدمة طبية متقدمة نحو 200 ألف نسمة تخدم مدينة كفر شكر والمدن المجاورة.

يذكر أن مستشفى كفر شكر مقام على مساحة كلية تصل إلى 24 ألف م2 وتبلغ مساحة المباني نحو 13 ألف م2 من إجمالي المساحة الكلية وتضم 68 أسرة، بالإضافة إلى 14 سرير رعاية و28 سرير طوارئ، و4 غرف عمليات، و42 سرير كلى مجهزا بماكينات الغسيل الكلوي، و28 حضانة للأطفال المبتسرين.

كما تضم تخصصات الباطنة، والأطفال، والجراحة (عامة- عظام- عيون- مسالك- أسنان- أوعية دموية- مخ وأعصاب)، بالإضافة إلى تخصصات النساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، وجراحة المسالك، واﻷمراض الجلدية، والأنف واﻷذن، والأطفال المبتسرين، والرعاية المركزة، والعلاج الطبيعي.

الخميس المقبل.. بدء التشغيل التجريبي لمستشفى كفر شكر المركزى |صور
الخميس المقبل.. بدء التشغيل التجريبي لمستشفى كفر شكر المركزى |صور
الخميس المقبل.. بدء التشغيل التجريبي لمستشفى كفر شكر المركزى |صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ 220 مليون جنيه.. تطوير مستشفى كفر شكر بسعة 230 سريرا

فى جولة استمرت 7 ساعات.. محافظ القليوبية: تطوير 5 مستشفيات بـ 1.5 مليار جنيه.. وانتظروا طفرة فى قطاع الصحة.. شاهد

طفرة في قطاع الصحة بالقليوبية.. تنفيذ 18 مشروعا بـ 3 مليارات جنيه .. والهجان: 78 مستشفى حكوميا وجامعيا وخاصا بـ 5576 سريرا.. صور

يخدم 200 ألف نسمة..صدى البلد داخل مستشفى كفر شكر المركزى قبل افتتاحه رسميا .. شاهد

صحة القليوبية: الانتهاء من تطوير مستشفى كفر شكر بتكلفة 300 مليون جنيه

بتكلفة 283 مليون جنيه.. صدى البلد يرصد أعمال تطوير مستشفى القناطر المركزى .. نسبة التنفيذ وصلت 75% وتضم 8 غرف عمليات و27 حضانة أطفال.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

توجيه عاجل من الصحة العالمية حول لقاح كورونا.. وإنذار للحوامل

زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب إيران

أمثالك عايزين يضيعوا البلد.. رواد السوشيال ميديا يفتحون النار على منى سيف

طريقة عمل البقلاوة للشيف شربيني .. 4 وصفات أبرزها الشوكولاتة

بسبب رمضان صبحي.. مدرب بيراميدز السابق يحذر من أزمة في الفريق

ما تأثير لقاح كورونا على الحوامل .. منظمة الصحة تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من ريمديسفير .. علاج يقضي على كورونا بنسبة 100%

دراسة تكشف سيناريو جديدا متوقعا .. ماذا يحدث عند اصطدام المجرات؟

مواصفات وأسعار بريليانس BRILLIANCE V6 2021 بعد التخفيض .. صور